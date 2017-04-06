«Анжи» просит РФПЛ не назначать матчи на пятницу

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Руководство махачкалинского «Анжи» решило обратиться к Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) с просьбой не назначать домашние игры команды на пятницу. Как сообщил «Известиям» председатель совета директоров дагестанского клуба Анзор Кавазашвили, эта инициатива связана с тем, что для мусульман, составляющих большинство жителей Махачкалы, где теперь базируется «Анжи», пятница является священным днем.

Календарь российский РФПЛ вызывает нарекания у представителей многих клубов: одни жалуются на раннее или позднее время начала матчей, другие — на то, что составители календаря не учитывают участие команд в Еврокубках и футболистам приходится играть каждые два дня, третьи недовольны тем, что матчи назначаются на будние дни. Представители дагестанского клуба хотят обратить внимание РФПЛ на отличительные черты региона, где расположен домашний стадион команды и живет основная масса ее болельщиков.

— Руководство «Анжи» в лице президента клуба Османа Кадиева попросило меня подготовить соответствующее обращение к руководству российской футбольной премьер-лиги, — рассказал «Известиям» Анзор Кавазашвили. — В Дагестане пятница считается священным днем. В этот день принято проводить время дома с семьей, а также обязательно посещать мечеть. Поэтому нашим болельщикам зачастую неудобно посещать пятничные матчи и стадион не заполняется. Мы надеемся на понимание религиозных особенностей региона и хотим, чтобы руководство премьер-лиги в дальнейшем учло нашу просьбу при составлении календаря.

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал «Известиям», что расписание игр чемпионата России формируется с учетом интересов всех клубов и их болельщиков.

— У нас многонациональная и многоконфессиональная страна, — сказал Сергей Прядкин. — Безусловно, мы учитываем особенности регионов и стараемся идти навстречу футбольным клубам и их болельщикам при составлении расписания матчей. «Анжи» и «Терек» — представители регионов, где большинство жителей исповедуют ислам. Инициатива махачкалинской команды для нас не нова — с подобной просьбой к нам обращались и представители «Терека». Со своей стороны мы стараемся сделать все возможное, но это получается не всегда. Однако хочу отметить, что сейчас рассматривается инициатива полностью отказаться от проведения матчей премьер-лиги в будние дни — будь то пятница или какой-либо другой день. Футбол — в первую очередь для болельщиков, и мы стараемся создать максимально благоприятные условия для посещения матчей нашего чемпионата.

Пресс-атташе футбольного клуба «Терек» Казбек Хаджиев рассказал «Известиям», что несколько лет назад руководство РФПЛ уже помогало грозненцам в решении подобной проблемы.

— В свое время календарь «Терека» сложился таким образом, что мы провели две домашние игры в пятницу в два часа дня, — рассказал Казбек Хаджиев. — Мы заметили, что посещаемость этих игр была меньше, чем обычно, но ко второму тайму болельщики всё же заполняли трибуны. Оказалось, дело было в том, что любители футбола просто не успевали к началу матча из-за дневной пятничной молитвы. Тогда мы обратились в РФПЛ с просьбой не назначать пятничные игры «Терека» раньше 16:00. С тех пор ситуация изменилась в положительную сторону и подобных проблем больше не возникало.

У мусульман пятница называется «джума» — именно в этот день верующие посещают мечеть для совершения коллективной молитвы.