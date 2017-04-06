«Анжи» просит РФПЛ не назначать матчи на пятницу
Дагестанский клуб рассчитывает проводить домашние игры в чемпионате России в выходные дни.
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Руководство махачкалинского «Анжи» решило обратиться к Российской футбольной
Календарь российский РФПЛ вызывает нарекания у представителей многих клубов: одни жалуются на раннее или позднее время начала матчей, другие — на то, что составители календаря не учитывают участие команд в Еврокубках и футболистам приходится играть каждые два дня, третьи недовольны тем, что матчи назначаются на будние дни. Представители дагестанского клуба хотят обратить внимание РФПЛ на отличительные черты региона, где расположен домашний стадион команды и живет основная масса ее болельщиков.
— Руководство «Анжи» в лице президента клуба Османа Кадиева попросило меня подготовить соответствующее обращение к руководству российской футбольной
Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал «Известиям», что расписание игр чемпионата России формируется с учетом интересов всех клубов и их болельщиков.
— У нас многонациональная и многоконфессиональная страна, — сказал Сергей Прядкин. — Безусловно, мы учитываем особенности регионов и стараемся идти навстречу футбольным клубам и их болельщикам при составлении расписания матчей. «Анжи» и «Терек» — представители регионов, где большинство жителей исповедуют ислам. Инициатива махачкалинской команды для нас не нова — с подобной просьбой к нам обращались и представители «Терека». Со своей стороны мы стараемся сделать все возможное, но это получается не всегда. Однако хочу отметить, что сейчас рассматривается инициатива полностью отказаться от проведения матчей
— В свое время календарь «Терека» сложился таким образом, что мы провели две домашние игры в пятницу в два часа дня, — рассказал Казбек Хаджиев. — Мы заметили, что посещаемость этих игр была меньше, чем обычно, но ко второму тайму болельщики всё же заполняли трибуны. Оказалось, дело было в том, что любители футбола просто не успевали к началу матча
У мусульман пятница называется «джума» — именно в этот день верующие посещают мечеть для совершения коллективной молитвы.
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