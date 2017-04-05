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5 апреля 2017, 20:40 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Фанаты «Зенита» будут молчать первые 14 минут матча с «Анжи»

Тема: Теракт в петербургском метро

Болельщики «Зенита» будут молчать первые 14 минут матча 22-го тура чемпионата России против «Анжи», сообщает сообщество фанатов клуба в социальной сети «Вконтакте». Поклонники почтят память жертв трагедии в метро Санкт-Петербурга. 3 апреля на перегоне между станциями произошел взрыв в одном из вагонов. 14 человек погибли, более 50 получили ранения.

Болельщики Зенита будут молчать первые 14 минут матча 22-го тура чемпионата России против <span class=error>Анжи</span> сообщает сообщество фанатов клуба в социальной сети <span class=error>Вконтакте</span>. Поклонники почтят память жертв трагедии в метро <nobr>Санкт-Петербурга.</nobr> 3 апреля на перегоне между станциями произошел взрыв в одном из вагонов. 14 человек погибли более 50 получили ранения. Увеличить
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© РИА "Новости"

Также будут отменены все мероприятия, запланированные болельщиками перед матчем, кроме одного — поклонники клуба пойдут на игру с детьми.

«Изначальный посыл — вместе со своим ребёнком побывать на историческом матче — обретает новый смысл: единение с родным городом в тяжелую для него минуту, чувство сопричастности, становление наших детей как петербуржцев», — поясняется в сообщении.

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