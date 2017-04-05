Фанаты «Зенита» будут молчать первые 14 минут матча с «Анжи»
Болельщики «Зенита» будут молчать первые 14 минут матча 22-го тура чемпионата России против «Анжи», сообщает сообщество фанатов клуба в социальной сети «Вконтакте». Поклонники почтят память жертв трагедии в метро
Санкт-Петербурга. 3 апреля на перегоне между станциями произошел взрыв в одном из вагонов. 14 человек погибли, более 50 получили ранения.
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Также будут отменены все мероприятия, запланированные болельщиками перед матчем, кроме одного — поклонники клуба пойдут на игру с детьми.
«Изначальный посыл — вместе со своим ребёнком побывать на историческом матче — обретает новый смысл: единение с родным городом в тяжелую для него минуту, чувство сопричастности, становление наших детей как петербуржцев», — поясняется в сообщении.
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