Фанаты «Зенита» будут молчать первые 14 минут матча с «Анжи»

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Также будут отменены все мероприятия, запланированные болельщиками перед матчем, кроме одного — поклонники клуба пойдут на игру с детьми.

«Изначальный посыл — вместе со своим ребёнком побывать на историческом матче — обретает новый смысл: единение с родным городом в тяжелую для него минуту, чувство сопричастности, становление наших детей как петербуржцев», — поясняется в сообщении.