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5 апреля 2017, 19:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 30 апреля

Стала известна дата проведения матча 26-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак».

Стала известна дата проведения матча 26-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА — Спартак. Увеличить
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Как сообщается на официальном сайте «армейцев», московское дерби состоится в воскресенье, 30 апреля. Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА».

Информации о времени начала матча ЦСКА — «Спартак» на данный момент нет.

В таблице российской Премьер-Лиги после 21 тура «Спартак» располагается на первом месте и опережает идущий на второй строчке ЦСКА на шесть очков.

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