Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 30 апреля
Стала известна дата проведения матча 26-го тура российской
Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак».
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Как сообщается на официальном сайте «армейцев», московское дерби состоится в воскресенье, 30 апреля. Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА».
Информации о времени начала матча ЦСКА — «Спартак» на данный момент нет.
В таблице российской
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