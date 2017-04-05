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Как сообщается на официальном сайте «армейцев», московское дерби состоится в воскресенье, 30 апреля. Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА».



Информации о времени начала матча ЦСКА — «Спартак» на данный момент нет.