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5 апреля 2017, 19:35 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Амкар» в апреле продлит контракт с Гаджиевым

Президент «Амкара» Геннадий Шилов сообщил, что клуб намерен в ближайшее время продлить контракт с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым. Действующее соглашение сторон истекает по окончании сезона.

— Когда будут продлены контракты с генеральным директором Игорем Резвухиным, исполнительным директором Денисом Масловым и главным тренером команды Гаджи Гаджиевым, у которых истекают соглашения?

— Сезон еще идет. У них заканчиваются контракты по завершении сезона, поэтому вопросы будут решены.

— Вы ведете переговоры о продлении контрактов?

— Да, ведем.

— Ситуация прояснится только после завершения сезона?

— Да нет, это будет раньше. Думаю, что в апреле.

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