«Амкар» в апреле продлит контракт с Гаджиевым

— Когда будут продлены контракты с генеральным директором Игорем Резвухиным, исполнительным директором Денисом Масловым и главным тренером команды Гаджи Гаджиевым, у которых истекают соглашения?

— Сезон еще идет. У них заканчиваются контракты по завершении сезона, поэтому вопросы будут решены.

— Вы ведете переговоры о продлении контрактов?

— Да, ведем.

— Ситуация прояснится только после завершения сезона?

— Да нет, это будет раньше. Думаю, что в апреле.