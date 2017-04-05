«Амкар» в апреле продлит контракт с Гаджиевым
Президент «Амкара» Геннадий Шилов сообщил, что клуб намерен в ближайшее время продлить контракт с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым. Действующее соглашение сторон истекает по окончании сезона.
— Когда будут продлены контракты с генеральным директором Игорем Резвухиным, исполнительным директором Денисом Масловым и главным тренером команды Гаджи Гаджиевым, у которых истекают соглашения?
— Сезон еще идет. У них заканчиваются контракты по завершении сезона, поэтому вопросы будут решены.
— Вы ведете переговоры о продлении контрактов?
— Да, ведем.
— Ситуация прояснится только после завершения сезона?
— Да нет, это будет раньше. Думаю, что в апреле.
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