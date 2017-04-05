«Чтобы рассуждать на эту тему, нужно чётко знать, что имел в виду Митрофанов. Если это будет закрытая лига, как НХЛ, в которой есть чёткие критерии допуска, то было бы понятно. Но генеральный директор “Зенита” об этом не говорит. Сегодня президент УЕФА Александер Чеферин на конгрессе УЕФА во вступительном слове чётко сказал, что УЕФА не допустит никаких закрытых лиг. В уставе записан принцип, что лига формируется только по спортивному принципу. Это позиция и ФИФА в том числе. Поэтому если состав участников не будет меняться по спортивному принципу и будет формироваться по каким-то финансовым аспектам, то УЕФА не разрешит проводить такие соревнования», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.