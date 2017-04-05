Сокращение футбольных штатов

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Не количеством, а качеством

Руководство российского футбола взяло курс на реформирование внутреннего чемпионата страны. Причем, в достаточно неожиданном ключе.

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что количество клубов в высшем дивизионе может уменьшиться до 14. Таким образом лига рассчитывает повысить общий уровень турнира и стабилизировать финансовую ситуацию.

На конференции Российского футбольного союза, которая пройдет 8 апреля, будет рассмотрена «Стратегия-2030», которая была принята за основу развития футбола в стране. В части профессионального футбола будет рассмотрен, в том числе, вопрос количества команд в лиге.

«Мы в «Стратегии» говорили о том, что готовы даже не то, чтобы расширить Премьер-лигу, а наоборот — сократить число команд. Мы хотим сделать это для того, чтобы клубы полностью соответствовали регламентным нормам. Сокращение Премьер-лиги — это не цель, а средство; целью является повышение общего уровня лиги, — цитирует Прядкина ТАСС.

«Нужен какой-то переходный период, на один-два сезона можно сократиться — к примеру, до 14 команд. Это как один из вариантов», — добавил президент РФПЛ.

Также президент добавил, что лига выступает за ужесточение критериев членства в ней.

«Клубы должны обладать соответствующей базой, быть финансово стабильными, иметь соответствующую детскую академию. Клубы не должны быть «одноразовыми». Учитывая эти показатели, расширение Премьер-лиги сейчас невозможно, — отметил Прядкин.

«Клубы должны давать четкие финансовые гарантии, чтобы из раза в раз не повторялась ситуация, когда в процесс вмешивается президент РФС и просит того или иного руководителя региона не дать команде сняться. Тут есть много различных вариантов действия. Один из них — это как раз возможное сокращение лиги. Расширять ее сейчас ни в коем случае не надо, мы не готовы к этому, так как финансовая стабильность у нас сильно хромает.

Как будет выглядеть Премьер-лига после сокращения числа клубов до 14? Вместо 30 игр в сезоне, команды будут проводить по 26, а сам чемпионат может сократиться на четыре недели.

Согласно таблице коэффициентов УЕФА, российский чемпионат является шестым по силе в Европы.

В четырех из пяти ведущих Англии, Франции, Италии, Испании участвуют по 20 команд, которые проводят по 38 игр, в Германии в числе участников 18 клубов — и 34 матча на каждый.

В некоторых странах из-за малого количества участников во внутреннем чемпионате клубы играют большее число матчей. Например в Швейцарии десять команд встречаются друг с другом по четыре раза, получая в сумме по 36 матчей за сезон.

Однако для России такой вариант невозможен. Даже при трехкруговом турнире для 14 клубов, каждая команда будет вынуждена провести по 39 встреч. Учитывая все связанные с климатом сложности при составлении календаря на 30 игр, удлинение турнира на треть может просто похоронить РФПЛ. Это значит, что кругов в любом случае будет два.

«Возрастет количество классных матчей»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян комментируя возможную реформу Премьер-лиги заявил, что в этом вопросе необходимо придерживаться традиций.

«В советское время мы пришли к оптимальному количеству команд — 16, это правильно. Но если нет возможности содержать клубы, то на 14 могут и не остановиться. Можно РФПЛ и до 12 команд сократить. Это уже вопрос к руководителям регионов — находите средства! Они должны думать о развитии футбола. 16 команд оптимально подходят для нашей страны. Есть традиции, которых стоит придерживаться, — цитирует Симоняна «Чемпионат.com».

Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев поддержал возможное сокращение, отметив, что такое решение оптимально в связи с погодными условиями в стране. Кроме того, по мнению эксперта, реформа увеличит зрелищность турнира.

«Полностью поддерживаю сокращение. Давно говорил, что это необходимо. Я бы вообще сократил чемпионат до 12 команд! В лиге должны играть только те, кто финансово самостоятелен. Это в перспективе. Чтобы больше не было таких случаев, как, например, с «Томью». Клуб ведь просто доигрывает сезон — сняться открыто не хочет, а денег нет! Это несерьезно для чемпионата такого уровня, как российский. Поэтому сокращение числа команд пойдет всем на пользу.

После проведения реформы будет проще верстать календарь. Если будет меньше команд, то можно заканчивать осенью пораньше, а весной выходить после перерыва попозже. Чтобы не было таких матчей, как прошлой осенью, когда ЦСКА и «Амкар» играли в сильнейший снегопад, в который хороший хозяин собаку не выгонит. Футболисты хоть бегают, а болельщики и вовсе к сиденьям примерзают. Нужно о них думать.

Будем позже выходить весной, тогда и поля будут нормального качества, а не такие, как на стадионах в Казани и Ростове, которые с огромной натяжкой проходят сертификацию. И третий момент: возрастет количество классных матчей, на которые пойдет болельщик. Мы же боремся за посещаемость, а для этого нужно предложить болельщикам красивую игру, — цитирует Лебедева «Советский спорт».

Положительно отнеслись к возможному сокращению и некоторые представители клубов. Так, спортивный директор казанского «Рубина» Ильгиз Фахриев считает, что реформа может быть временным выходом из не самой благоприятной ситуации.

«Считаю, что и 16 команд мало для нашей страны, должно быть больше. Но, учитывая сложившуюся ситуацию с финансированием команд и что происходит с инфраструктурой даже клубов премьер-лиги, подобное решение может быть временным выходом из трудной ситуации.

Сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперед в будущем. Но при этом необходимо неукоснительно придерживаться регламента и иметь четкие критерии оценки финансового состояния клубов, чтобы не было случаев невыполняемых поручительств, — сказал Фахриев.

«Россия не должна равняться на Норвегию или Данию»

Среди тех, кто выступил категорически против реформы, оказался заместитель главы комитета по спорту в Государственной Думе Валерий Газзаев.

«Как вообще можно говорить о сокращении РФПЛ до 14 команд, когда Премьер-лигу нужно расширять до 18 клубов?

Такой огромной стране, как Россия, ни в коем случае нельзя равняться на государства вроде Норвегии или Дании. Наш чемпионат находится на шестом месте в Европе. Во всех чемпионатах лидирующей пятерки минимум 18 команд играют в главной лиге. А чаще — 20.

Уменьшать нужно количество профессиональных клубов. Команды, из года в год испытывающие финансовые проблемы, должны научиться зарабатывать самостоятельно. Пора уходить от ситуации, при которой клубы живут на бюджетные средства, — сказал Газзаев.

Негативно встретили возможное сокращение и представили клубов из второй части турнирной таблицы Премьер-лиги, которые, в теории могут оказаться «жертвами» новой реформы.

Так, генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков считает подобное решение нецелесообразным.

«Для нашего клуба эта новость стала неожиданностью. Мы нигде не обсуждали сокращение. Последние пару лет говорили только об увеличении числа команд в РФПЛ.

Сейчас в стране к чемпионату мира строят новые стадионы, развивают инфраструктуру и хотят при этом сократить количество участников в Премьер-лиге? Мне кажется это нецелесообразным, — заявил Шашков.

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что временное уменьшение числа команд в РФПЛ не поможет лиге увеличить качество чемпионата. Однако финансовые аспекты существования команд, по его мнению, реформировать необходимо.

«Были обсуждения как об увеличении количества команд в РФПЛ, так и об уменьшении. Мне кажется, что уменьшение команды никоим образом не приведет к повышению уровня Премьер-лиги. Я полностью не согласен в этом вопросе.

Мне непонятно зачем сокращать на один или два сезона. Как это повысит уровень чемпионата? У нас и так нет проходных игр. Все борются до последнего.

Что касается финансового вопроса, то тут я полностью согласен с Сергеем Прядкиным. Это вопрос к руководителям клубов и регионов. Перед каждым началом чемпионата России люди должны отдавать себе отчет, с каким багажом они стартуют и есть ли у них финансовые гарантии.

Все финансовые отчеты должны предоставляться в лигу, а руководители клубов должны нести ответственность за гарантию бюджета. Прядкин прав в этом вопросе. Этот момент надо ужесточать, ведь он негативно влияет на имидж Премьер-лиги, — заявил Балашов.