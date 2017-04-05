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5 апреля 2017, 17:57 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

РФС: Турбин был прав, не назначив пенальти в ворота «Краснодара»

Представитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин сообщил, что контрольно-квалификационная комиссия РФС посчитала, что арбитр Евгений Турбин принял правильное решение, не назначив пенальти в ворота «Краснодара» в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Краснодар» (0:0).

Участниками спорного эпизода в штрафной стали защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес и полузащитник «Ростова» Александр Гацкан.

«Моменты из матча «Спартак» — «Оренбург» на заседании контрольно-квалификационной комиссии сегодня не рассматривались. Что касается игры «Ростов» — «Краснодар», то комиссия рассмотрела спорный эпизод в штрафной «Краснодара» с участием защитника «быков» Кристиана Рамиреса и полузащитника «Ростова» Александра Гацкана. Комиссия посчитала, что Евгений Турбин правильно не назначил пенальти в ворота «Краснодара», — сказал Калошин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.

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