РФС: Турбин был прав, не назначив пенальти в ворота «Краснодара»
Представитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин сообщил, что
контрольно-квалификационная комиссия РФС посчитала, что арбитр Евгений Турбин принял правильное решение, не назначив пенальти в ворота «Краснодара» в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Краснодар» (0:0).
Участниками спорного эпизода в штрафной стали защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес и полузащитник «Ростова» Александр Гацкан.
«Моменты из матча «Спартак» — «Оренбург» на заседании
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter