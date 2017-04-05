РФС: Турбин был прав, не назначив пенальти в ворота «Краснодара»

Участниками спорного эпизода в штрафной стали защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес и полузащитник «Ростова» Александр Гацкан.



«Моменты из матча «Спартак» — «Оренбург» на заседании контрольно-квалификационной комиссии сегодня не рассматривались. Что касается игры «Ростов» — «Краснодар», то комиссия рассмотрела спорный эпизод в штрафной «Краснодара» с участием защитника «быков» Кристиана Рамиреса и полузащитника «Ростова» Александра Гацкана. Комиссия посчитала, что Евгений Турбин правильно не назначил пенальти в ворота «Краснодара», — сказал Калошин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.