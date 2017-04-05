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До матча «Спартак» — «Зенит» еще 10 дней, а страсти уже кипят.

Спартаковские круги возмущены. Перед «Зенитом» сразу четыре красно-белых «висят» на карточках: Зе Луиш, Комбаров, Кутепов, Фернандо. И тут на матч с «Уфой» назначают питерского арбитра Сергея Лапочкина. Нет, ну не заговор? Не кровавый беспредел? Возьмет да и налепит четвертых желтых квадратно-гнездовым методом. И поди разбери, то ли вправду фолили, то ли им уготовано было самой Судьбой в лице… Не важно, в чьем лице.

А без этой четверки, будь она дисквалифицирована, с «Зенитом» — как?

В спартаковской тусовке — тема сейчас самая обсуждаемая. Затмила даже гол Промеса «Оренбургу» на пятой добавленной минуте.

И хорошо бы здесь бы понять вот что. Это чисто болельщицкое? Там-то теории заговоров живут и активно плодятся. Или опасения небеспочвенны?

Вообще Лапочкин — фигура известная. Настолько, что в прошлом году Виталий Мутко, выступая на федеральном телеканале, предлагал проверить его на полиграфе. Тогда разгорелся грандиозный судейский скандал. И как раз после матча с участием «Спартака». Красно-белые уступили «Ростову» (0:2), Лапочкин, показалось, допустил несколько серьезных ошибок, что болельщики, конечно же, запомнили. И вряд ли простили.

Да и в нынешнем сезоне у «Спартака» накопились вопросы к судейству. Это и история с пенальти, которые упорно не назначают, и первый матч с «Зенитом», после которого было даже жарче, чем после «Ростова», и много чего по мелочи, всего и не вспомнишь.

Вот и думают болельщики: «Подослали питерского специально, чтобы ослабил команду перед судьбоносным матчем».

Имеют право, однако. Но возникает вопрос: если матчи «Зенита» обслуживают московские судьи на радость Мирче Луческу, почему на играх «Спартака» не могут работать питерские?

Да и что такого может сделать Лапочкин? Понятно, что без дисквалифицированных против «Зенита» будет худо. Так есть же резерв. Да и что за лидер, который боится потери одного-двух игроков, пусть и перед топ-матчем? И потом, можно ведь не фолить, поводов не давать. Или вообще остаться в запасе. Чем не противоядие от Лапочкина?

Как-то это все несерьезно.

И в то же время хочется спросить у футбольных начальников. Видя (или не видя?), что обстановка накалена, и понимая (или не понимая?), какое негодование вызовет это назначение, неужели нельзя было поступить иначе? У нас судей мало? Ну да, вообще-то мало, тем более квалифицированных. Но ведь они есть, другие-то! Зачем вот это все? И так скандал на скандале.

Болельщиков можно понять. В том, что к нашему судейскому корпусу нет доверия, уж точно виноваты не они.

А мы ради интереса посмотрели, что там у «Зенита». На карточках — тоже четверо: Дзюба, Кокорин, Нету, Кришито. На ближайшем матче с «Анжи» будет работать Алексей Сухой. Он из Люберец. Географически вроде все в порядке. Если, конечно, Луческу, сосчитав километры, не решит, что Люберцы — тоже Москва. Хотя что там считать — Москва и есть.

А мы протираем окуляры микроскопов, достаем попкорн. Уж последим за Лапочкиным и Сухим от души, будьте уверены. Футбол бы не проморгать.

Ну и чемпионат….