Футболисты «Зенита» возложили цветы у метро в Петербурге в память о жертвах взрыва

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах.

В среду после утренней тренировки зенитовцы отправились возложить цветы к вестибюлю станции «Технологический институт». Путь от тренировочной базы команда проделала на метро: футболисты проехали от станции «Удельная» до «Технологического института-2». Все футболисты «Зенита» были одеты в специально сделанные толстовки с надписью на груди «#НасНеСломить». Команда почтила память жертв трагедии минутой молчания.