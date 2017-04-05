Футболисты «Зенита» возложили цветы у метро в Петербурге в память о жертвах взрыва
Футболисты «Зенита» доехали до центра
Санкт-Петербурга на метро и почтили память погибших при взрыве, возложив цветы к мемориалу у станции, где произошла трагедия, сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых».
Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах.
В среду после утренней тренировки зенитовцы отправились возложить цветы к вестибюлю станции «Технологический институт». Путь от тренировочной базы команда проделала на метро: футболисты проехали от станции «Удельная» до «Технологического института-2». Все футболисты «Зенита» были одеты в специально сделанные толстовки с надписью на груди «#НасНеСломить». Команда почтила память жертв трагедии минутой молчания.
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