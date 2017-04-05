Семен Андреев: Комитет по этике не получал письмо от Французова

Ранее Французов заявил, что обратился в комитет по этике РФС с жалобой на главу департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского.

— Письмо не получал. Обращаться в наш комитет по регламенту имеют право президент РФС и исполком, — сказал Андреев. — Если Французов направил письмо Виталию Леонтьевичу Мутко или исполкому, то оно будет переправлено нам. После чего мы его сможем рассмотреть. (Сергей АСТАХОВ)..