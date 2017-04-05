Семен Андреев: Комитет по этике не получал письмо от Французова
Глава комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал, что не получал письма от руководителя Московской коллегии судей Сергея Французова.
Ранее Французов заявил, что обратился в комитет по этике РФС с жалобой на главу департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского.
— Письмо не получал. Обращаться в наш комитет по регламенту имеют право президент РФС и исполком, — сказал Андреев. — Если Французов направил письмо Виталию Леонтьевичу Мутко или исполкому, то оно будет переправлено нам. После чего мы его сможем рассмотреть. (Сергей АСТАХОВ)..
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