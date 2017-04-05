«Спартак»: эпоха Федуна

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Апрель 2004 — Начало пути.

Андрей Червиченко довольно быстро разочаровался в идее построить футбольный суперклуб в России и Леонид Федун пришел к нему на помощь. Он выкупил у Червиченко 90% акций «Спартака», заплатив за них порядка 70 млн. евро. Но это было только начало.

Август 2004 — Дорогая ошибка по имени Фернандо Кавенаги.

Первой по-настоящему серьезной покупкой Федуна стал Фернандо Кавенаги. За этого нападающего «Спартак» заплатил «Ривер Плейту» больше 10 млн. евро. Однако проявить себя в полной мере аргентинец не смог и спустя 3 года отправился в «Бордо». За красно-белых он забил всего 17 мячей. Чуть позже Леонид Арнольдович расскажет, что решение о покупке этого игрока он принимал самостоятельно после молодежного чемпионата мира, на котором Кавенаги выглядел действительно неплохо.

Ноябрь 2004 — Тренер — 10% успеха.

Спустя полгода после прихода в «Спартак» Федун произнес одну из самых ярких фраз в своей карьере:

— Общение с Невио Скалой заставило меня прийти к выводу, что даже самый выдающийся тренер может добавить команде лишь 10 процентов. 85 процентов определяет подбор игроков и ещё 5 — удача, — многозначительно произнес босс красно-белых. Тогда он даже подумать не мог, сколько раз ему припомнят эту фразу в дальнейшем.

Апрель 2006 — Громкое интервью Аленичева.

Дмитрий Аленичев триумфально вернулся в «Спартак» в статусе победителя двух топовых клубных турниров Старого Света и тут же принялся конфликтовать с главным тренером красно-белых — Александром Старковым. Латвийский специалист, несмотря на то, что вернул команду на пьедестал, был нелюбим болельщиками за слишком прагматичный футбол. В итоге, на их чувствах Аленичев и сыграл, дав знаменитое интервью, в котором назвал Старкова тупиком для «Спартака».

Казалось, что Федун тогда встал на сторону тренера, выставив Аленичева на трансфер, однако чуть позже расстался и с тренером. После поражения от «Москвы» со счетом 0:3 Старков ушел в отставку.

Август 2006 — Первая Лига чемпионов после 1:18.

Спустя четыре года после эпохальных 1:18 в Лиге чемпионов 2002/2003, «Спартак» вернулся в главный клубный турнир Европы. К тому моменту команду возглавил Владимир Федотов, сделавший ставку на молодых игроков. В той кампании красно-белым не хватало опыта, они с трудом проползли в групповой раунд и в итоге заняли третье место в квартете с «Баварией», «Интером» и «Спортингом».

Июль 2008 — 1:5 от ЦСКА и конец эпохи Титова.

У «Спартака» во времена правления Федуна есть целый ряд поражений, которые привели к глобальным изменениям в команде. Одним из них является разгром от ЦСКА — 1:5. Главный тренер красно-белых Станислав Черчесов тогда очень быстро нашел виновных — ими оказались Егор Титов, Максим Калиниченко и Моцарт. Все трое были отправлены в дубль и вскоре покинули «Спартак». Впрочем, сам Черчесов тоже продержался недолго. После двух подряд поражений от киевского «Динамо» со счетом 1:4 в квалификации Лиги чемпионов Федун не выдержал и отправил его в отставку.

Апрель 2009 — Карпин — главный тренер.

Воистину эпохальное решение Леонида Арнольдовича, которое принесло красно-белым два серебра, множество ярких игр и целую россыпь крылатых фраз от Валерия Карпина. До нынешнего времени период работы Карпина в «Спартаке» был самым бодрым этапом правления Федуна. Без него стало очень скучно.

Октябрь 2009 — Открытие Академии.

Владельца «Спартака» никогда нельзя было обвинить в том, что он жалеет деньги на клуб. Помимо серьезных трат на игроков, Федун вкладывал серьезные средства в постройку важнейших объектов клубной инфраструктуры — стадиона и академии имени Федора Черенкова в Сокольниках, открытие которой состоялось в октябре 2009 года. Ее ориентировочная стоимость составила 40 млн. евро.

Июнь 2012 — Приглашение Унаи Эмери.

Назначение испанца на пост главного тренера «Спартака» виделось перспективным и продуманным шагом. И стартовал Эмери действительно хорошо. Он выигрывал в чемпионате и прошел сложный «Фенербахче» в квалификации Лиги чемпионов. Однако установить контракт с командой он так и не смог. После нескольких чувствительных разгромов Федун на эмоциях уволил испанца, а нападающий Артем Дзюба наградил того сочным эпитетом «тренеришка».

Август 2013 — Поражение от «Санкт-Галлена».

«Спартаку» не раз приходилось переживать вылет из еврокубков от не самых сильных команд, но поражение от швейцарского «Санкт-Галлена» стоит особняком. Во-первых, оно окончательно подвело черту под карьерой Валерия Карпина в «Спартаке», а во-вторых, Леонид Федун назвал этот проигрыш несмываемым позором, который навсегда останется в истории красно-белых.

Август 2014 — «Открытие-Арена».

Федун мечтал о домашнем стадионе для «Спартака» с первого дня пребывания в клубе. Первый камень в фундамент «Открытие-Арены» был заложен в далеком 2007-м, однако стройка продвигалась очень медленно и лишь победа российской заявки на проведение чемпионата мира по футболу сдвинула дело с мертвой точки. Свой первый матч на собственной арене красно-белые провели в августе 2014 года, сыграв с клубом-побратимом — сербской «Црвеной Звездой». Сейчас стадион в Тушине по праву считается одним из лучших в стране.

Май 2015 — Уход с поста президента.

Леонид Арнольдович всегда любил эпатировать. Поэтому его неожиданное решение в мае 2015-го уйти в тень и «передать клуб профессионалам» было воспринято многими с изрядной долей скепсиса. Представить «Спартак» без своего многолетнего владельца невозможно, впрочем, нам и не приходится этого делать. Да, у красно-белых другой президент, но Федун по-прежнему руководит клубом и регулярно заполняет медиапространство.

Май 2017 — Чемпионство?