«Спартак»: эпоха Федуна
«Советский спорт» уже рассказывал сегодня, как «Спартак» поздравил своего владельца Леонида Федуна с днем рождения. Мы вспомнили самые важные и этапные вехи, связанные с работой Леонида Арнольдовича в «Спартаке».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Апрель 2004 — Начало пути.
Андрей Червиченко довольно быстро разочаровался в идее построить футбольный суперклуб в России и Леонид Федун пришел к нему на помощь. Он выкупил у Червиченко 90% акций «Спартака», заплатив за них порядка 70 млн. евро. Но это было только начало.
Август 2004 — Дорогая ошибка по имени Фернандо Кавенаги.
Первой
Ноябрь 2004 — Тренер — 10% успеха.
Спустя полгода после прихода в «Спартак» Федун произнес одну из самых ярких фраз в своей карьере:
— Общение с Невио Скалой заставило меня прийти к выводу, что даже самый выдающийся тренер может добавить команде лишь 10 процентов. 85 процентов определяет подбор игроков и ещё 5 — удача, — многозначительно произнес босс
Апрель 2006 — Громкое интервью Аленичева.
Дмитрий Аленичев триумфально вернулся в «Спартак» в статусе победителя двух топовых клубных турниров Старого Света и тут же принялся конфликтовать с главным тренером
Казалось, что Федун тогда встал на сторону тренера, выставив Аленичева на трансфер, однако чуть позже расстался и с тренером. После поражения от «Москвы» со счетом 0:3 Старков ушел в отставку.
Август 2006 — Первая Лига чемпионов после 1:18.
Спустя четыре года после эпохальных 1:18 в Лиге чемпионов 2002/2003, «Спартак» вернулся в главный клубный турнир Европы. К тому моменту команду возглавил Владимир Федотов, сделавший ставку на молодых игроков. В той кампании
Июль 2008 — 1:5 от ЦСКА и конец эпохи Титова.
У «Спартака» во времена правления Федуна есть целый ряд поражений, которые привели к глобальным изменениям в команде. Одним из них является разгром от ЦСКА — 1:5. Главный тренер
Апрель 2009 — Карпин — главный тренер.
Воистину эпохальное решение Леонида Арнольдовича, которое принесло
Октябрь 2009 — Открытие Академии.
Владельца «Спартака» никогда нельзя было обвинить в том, что он жалеет деньги на клуб. Помимо серьезных трат на игроков, Федун вкладывал серьезные средства в постройку важнейших объектов клубной инфраструктуры — стадиона и академии имени Федора Черенкова в Сокольниках, открытие которой состоялось в октябре 2009 года. Ее ориентировочная стоимость составила 40 млн. евро.
Июнь 2012 — Приглашение Унаи Эмери.
Назначение испанца на пост главного тренера «Спартака» виделось перспективным и продуманным шагом. И стартовал Эмери действительно хорошо. Он выигрывал в чемпионате и прошел сложный «Фенербахче» в квалификации Лиги чемпионов. Однако установить контракт с командой он так и не смог. После нескольких чувствительных разгромов Федун на эмоциях уволил испанца, а нападающий Артем Дзюба наградил того сочным эпитетом «тренеришка».
Август 2013 — Поражение от «Санкт-Галлена».
«Спартаку» не раз приходилось переживать вылет из еврокубков от не самых сильных команд, но поражение от швейцарского «Санкт-Галлена» стоит особняком.
Август 2014 — «Открытие-Арена».
Федун мечтал о домашнем стадионе для «Спартака» с первого дня пребывания в клубе. Первый камень в фундамент «Открытие-Арены» был заложен в далеком 2007-м, однако стройка продвигалась очень медленно и лишь победа российской заявки на проведение чемпионата мира по футболу сдвинула дело с мертвой точки. Свой первый матч на собственной арене
Май 2015 — Уход с поста президента.
Леонид Арнольдович всегда любил эпатировать. Поэтому его неожиданное решение в мае 2015-го уйти в тень и «передать клуб профессионалам» было воспринято многими с изрядной долей скепсиса. Представить «Спартак» без своего многолетнего владельца невозможно, впрочем, нам и не приходится этого делать. Да, у
Май 2017 — Чемпионство?
За время правления Федуна «Спартак» не раз оказывался в нескольких шагах от чемпионства. Сейчас в клубе нет Валерия Карпина и Сослана Джанаева, поэтому надежда на итоговый успех сохраняется и с каждым туром РФПЛ она все больше крепнет в сердцах болельщиков
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