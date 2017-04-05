«И побольше цинизма, киса…». Сергей Микулик — о возможном сокращении РФПЛ
Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что на конференции РФС, которая состоится 8 апреля, будет, возможно, рассмотрен вопрос о сокращении количества команд в премьер-лиге: «Нужен
какой-то переходный период, на один-два сезона можно сократиться — к примеру до 14 команд».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Помнится, когда переходили на схему «осень — весна», нам тоже успокоительно рассказывали: это как бы пробный такой вариант, не сыграет на улучшение дел в многострадальном нашем футболе — вернемся к прежней схеме. Сегодня отсутствие улучшения видят уже все, как грамотно отыграть назад — не знает никто.
Конечно, наша
Еще вчера кричали «караул»
Конкурентность, говорите, увеличится? А вы позвоните Дику Адвокаату — он вам охотно расскажет, как перед Евро-2012 к нему в сборную приехали два десятка
И потом, если у нас, при шестнадцати клубах в элите, все так глобально плохо, отчего не продолжить эксперимент после первого «обрезания»? Только вперед, так? Нет прорыва с четырнадцатью — урезаем до дюжины. Опять мимо финала Лиги чемпионов проехали — даешь отборных «десять негритят», тогда уж точно прорвемся! И так пока, словно в анекдоте, до мышей не дойдем.
С другой стороны — ежели верхи решили, чего, спрашивается, резину тянуть?! Прямо 8 апреля, перед двадцать первым туром, взять да и объявить, что «Томь» сама себя из высшего дивизиона вычеркнула. Но руководство
После этого останется навести порядок в ФНЛ. Не может «Спартак-2» выходить по регламенту в стыковые матчи? Сделаем временное исключение. Пусть выйдет, а там как фишка ляжет. Выиграет, к примеру, — но останется в ФНЛ и проигравшего туда с собой утянет. Вот вам и готовые четырнадцать не следующий сезон.
Вам никогда не казалось: для того, чтобы играть в футбол лучше, надо играть в него меньше? Количество ведь само в качество не перейдет — дирижировать процессом нужно. Не пускать на самотек. И погуще смелости. «И побольше цинизма, Киса, — людям это нравится». (О. Бендер).
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