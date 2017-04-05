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5 апреля 2017, 16:11 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«И побольше цинизма, киса…». Сергей Микулик — о возможном сокращении РФПЛ

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что на конференции РФС, которая состоится 8 апреля, будет, возможно, рассмотрен вопрос о сокращении количества команд в премьер-лиге: «Нужен какой-то переходный период, на один-два сезона можно сократиться — к примеру до 14 команд».

Президент <span class=error>РФПЛ</span> Сергей <span class=error>Прядкин</span> сообщил что возможно рассмотрен вопрос о сокращении количества команд в <nobr>премьер-лиге.</nobr> Увеличить
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Помнится, когда переходили на схему «осень — весна», нам тоже успокоительно рассказывали: это как бы пробный такой вариант, не сыграет на улучшение дел в многострадальном нашем футболе — вернемся к прежней схеме. Сегодня отсутствие улучшения видят уже все, как грамотно отыграть назад — не знает никто.

Конечно, наша премьер-лига неоднородна, но во всем же мире так! Понятно, хочется обойтись без повторения плаксивого опыта «Томи». Но она ведь сама повторяет путь «Ротора», «Москвы», «Сатурна», «Алании»… И, к сожалению, ни в коем разе не будет в этом ряду последней. Или вот «Торпедо» два года назад весной финишировало в высшей лиге, а летом стартовало во второй — не из-за того ведь, что в первую слишком много команд заявилось?!

Еще вчера кричали «караул» из-за лимита: в шестнадцати командах суммарно выходит в туре шестьдесят четыре россиянина — что за выбор для тренера сборной! А сегодня говорят: давайте-ка облегчим ему задачу — срежем этот список для начала до пятидесяти шести. Пусть каждый пятый знает, что у него есть шансы не просто в обойму — в основу сборной сразу попасть! Кто — «за»?!

Конкурентность, говорите, увеличится? А вы позвоните Дику Адвокаату — он вам охотно расскажет, как перед Евро-2012 к нему в сборную приехали два десятка лимонно-выжатых футболистов после турнира первой восьмерки, не способных воспринимать даже минимальные нагрузки. Удружил Сергею Фурсенко его же протеже — пришлось им тогда вместе футбол российский покинуть, профессионалу с дилетантом.

И потом, если у нас, при шестнадцати клубах в элите, все так глобально плохо, отчего не продолжить эксперимент после первого «обрезания»? Только вперед, так? Нет прорыва с четырнадцатью — урезаем до дюжины. Опять мимо финала Лиги чемпионов проехали — даешь отборных «десять негритят», тогда уж точно прорвемся! И так пока, словно в анекдоте, до мышей не дойдем.

С другой стороны — ежели верхи решили, чего, спрашивается, резину тянуть?! Прямо 8 апреля, перед двадцать первым туром, взять да и объявить, что «Томь» сама себя из высшего дивизиона вычеркнула. Но руководство премьер-лиги оставляет за собой право указать на дверь еще двум слабейшим, помимо «Томи». Вот их уже и пятнадцать.

После этого останется навести порядок в ФНЛ. Не может «Спартак-2» выходить по регламенту в стыковые матчи? Сделаем временное исключение. Пусть выйдет, а там как фишка ляжет. Выиграет, к примеру, — но останется в ФНЛ и проигравшего туда с собой утянет. Вот вам и готовые четырнадцать не следующий сезон.

Вам никогда не казалось: для того, чтобы играть в футбол лучше, надо играть в него меньше? Количество ведь само в качество не перейдет — дирижировать процессом нужно. Не пускать на самотек. И погуще смелости. «И побольше цинизма, Киса, — людям это нравится». (О. Бендер).
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