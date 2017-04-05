К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Общественность — московская и петербуржская — бурлит: матч «Уфа» — «Спартак» судит питерский арбитр Лапочкин, игру «Зенит» — «Анжи» — подмосковный рефери Сухой, что, как известно, вызывает озабоченность у тренера Мирчи Луческу. Как прокомментируете?

— Начнем с того, что Лапочкин — арбитр ФИФА, и по нашим нормативным документам, он может судить даже матчи местной команды. У меня как у руководителя департамента есть полное доверие ко всем тем судьям, которые проводят матчи на столь высоком уровне. И я бы просто рекомендовал всем успокоиться и с интересом смотреть футбол. А на вопросы, связанные с судейством, ответы могут дать компетентные структуры, которым это поручено.

— Предматчевые обстоятельства встречи «Уфа» — «Спартак» непростые — ряд футболистов красно-белых могут получить предупреждение, которое не позволит им сыграть во встрече с «Зенитом» в следующем туре.

— Нас интересует не арифметика — у кого сколько карточек. Нас интересует другая арифметика, относящаяся к качеству судейства и тем оценкам, которые выставляются арбитрам. Дам только одну цифру — на сегодня, без учета матчей 21-го тура, у судей премьер-лиги 17,8% неудовлетворительных оценок. На прошлом, осенне-зимнем этапе, когда мы пришли, на протяжении пяти туров, неудовлетворительных оценок было 28,7%. Вижу, что идет позитивная динамика — потому что были приняты соответствующие структурные и регламентные изменения, произошло определенное изменение в системе финансирования судей, изменилась их мотивация. Поэтому меня абсолютно не беспокоит число карточек у игроков какой-то команды. У нас не 2 и не 3 команды, а 16.

— То есть при назначении Лапочкина на игру «Спартака» вас его питерская прописка не беспокоила?

— Абсолютно. У нас есть определенные принципы и регламентные нормы, которыми руководствуемся при назначении судей: история предыдущих встреч с командой, повторяемость, готовность… Целый ряд критериев. И потом, Лапочкин, на всякий случай, участник чемпионата Европы и, дай бог, вместе с Карасевым поедет на чемпионат мира. У меня как у руководителя полное доверие ко всем арбитрам. Те из них, кто допускает серьезные ошибки, на определенное количество туров окажутся на скамейке запасных. Как это произошло сегодня с Арсланбековым после заседания контрольно-квалификационной комиссии. Такое решение вынесено по итогам его работы на матче команд ФНЛ «Факел» — «Кубань». Никаких оснований для беспокойства по Лапочкину не вижу. Иначе мы так дойдем до абсурда, вообще не останется судей.

— Что скажете по поводу назначения арбитра Сухого из Подмосковья на матч «Зенита»?

— Причем здесь география? Сухой прогрессирует, уверенно проводит матчи. Прекрасно понимаю, что борьба в таблице обостряется, но мне бы не хотелось, чтобы вбрасывались какие-то ситуации извне.

— То, что матчи «Спартака» и «Зенита» в этом туре не судят Мешков, Вилков и Егоров, намекает на их возможное назначение на встречу команд в 23-м туре?

— Не стал бы опережать события. Каждая игра в премьер-лиге имеет большое значение. Нет проходных игр. К сожалению, в обойме не так много судей. Мы не можем привлечь к работе Федотова (арбитр не сдал тесты по физподготовке. — Прим. С. Е.), Николаев восстановился и 7 апреля будет сдавать норматив. Если сдаст, естественно, будет судить. Это люди, на которых мы изначально ориентировались.

— Как относитесь к идее назначения иностранца на матч «Спартак» — «Зенит»? В частности, арбитра из Узбекистана Равшана Ирматова.