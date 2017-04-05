Андрей Будогосский: Прописка Лапочкина перед матчем «Уфа» — «Спартак» меня не беспокоит
Глава департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал «СЭ» два резонансных назначения арбитров на матчи 22-го тура
премьер-лиги.
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— Общественность — московская и петербуржская — бурлит: матч «Уфа» — «Спартак» судит питерский арбитр Лапочкин, игру «Зенит» — «Анжи» — подмосковный рефери Сухой, что, как известно, вызывает озабоченность у тренера Мирчи Луческу. Как прокомментируете?
— Начнем с того, что Лапочкин — арбитр ФИФА, и по нашим нормативным документам, он может судить даже матчи местной команды. У меня как у руководителя департамента есть полное доверие ко всем тем судьям, которые проводят матчи на столь высоком уровне. И я бы просто рекомендовал всем успокоиться и с интересом смотреть футбол. А на вопросы, связанные с судейством, ответы могут дать компетентные структуры, которым это поручено.
— Предматчевые обстоятельства встречи «Уфа» — «Спартак» непростые — ряд футболистов
— Нас интересует не арифметика — у кого сколько карточек. Нас интересует другая арифметика, относящаяся к качеству судейства и тем оценкам, которые выставляются арбитрам. Дам только одну цифру — на сегодня, без учета матчей 21-го тура, у судей
— То есть при назначении Лапочкина на игру «Спартака» вас его питерская прописка не беспокоила?
— Абсолютно. У нас есть определенные принципы и регламентные нормы, которыми руководствуемся при назначении судей: история предыдущих встреч с командой, повторяемость, готовность… Целый ряд критериев. И потом, Лапочкин, на всякий случай, участник чемпионата Европы и, дай бог, вместе с Карасевым поедет на чемпионат мира. У меня как у руководителя полное доверие ко всем арбитрам. Те из них, кто допускает серьезные ошибки, на определенное количество туров окажутся на скамейке запасных. Как это произошло сегодня с Арсланбековым после заседания
— Что скажете по поводу назначения арбитра Сухого из Подмосковья на матч «Зенита»?
— Причем здесь география? Сухой прогрессирует, уверенно проводит матчи. Прекрасно понимаю, что борьба в таблице обостряется, но мне бы не хотелось, чтобы вбрасывались
— То, что матчи «Спартака» и «Зенита» в этом туре не судят Мешков, Вилков и Егоров, намекает на их возможное назначение на встречу команд в 23-м туре?
— Не стал бы опережать события. Каждая игра в
— Как относитесь к идее назначения иностранца на матч «Спартак» — «Зенит»? В частности, арбитра из Узбекистана Равшана Ирматова.
— Всегда считал, что у нас есть свои арбитры, которые справятся с игрой любого уровня. На мой взгляд, если избрать схему по обмену —
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