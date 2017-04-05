Глава «Урала»: Уменьшение количества клубов в РФПЛ лишит болельщиков праздника футбола

В среду президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил ТАСС, что лига планирует сократить количество участников на один-два сезона для повышения общего уровня и финансовой стабилизации.

«Премьер-лигу надо расширять, чтобы у нас было больше команд, чтобы больше футболистов было задействовано и больше знало, что такое большой футбол. Я категорически против уменьшения, а до чемпионата мира даже говорить об этом не надо. Я не понимаю людей, которые говорят, что лигу надо уменьшать», — сказал Иванов.

«Да, бывают у команд сложности, — продолжил он. — В этом году не получилось, например, у “Томи”, им тяжело, но они все равно доигрывают сезон. Почему мы должны лишать томских болельщиков праздника футбола? Давайте вообще футбол закроем, или пускай восемь команд играют между собой».

На конференции Российского футбольного союза (РФС), которая пройдет 8 апреля, будет рассмотрена «Стратегия-2030», которая была принята за основу развития футбола в стране. В части профессионального футбола будет рассмотрен, в том числе, вопрос количества команд в лиге.

Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами.