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5 апреля 2017, 15:40 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ФК «Рубин»: Решение о сокращении РФПЛ может стать выходом из трудной ситуации для лиги

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Решение о сокращении количества команд-участниц Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) может стать временным выходом из тяжелой ситуации для лиги, связанной с недостаточным финансированием клубов и не самой лучшей инфраструктурой. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор казанского клуба «Рубин» Ильгиз Фахриев.

В среду глава РФПЛ Сергей Прядкин сообщил ТАСС, что лига планирует сократить количество участников на один-два сезона с 16 до 14 команд для повышения общего уровня и финансовой стабилизации турнира.

«Считаю, что и 16 команд мало для нашей страны, должно быть больше. Но, учитывая сложившуюся ситуацию с финансированием команд и что происходит с инфраструктурой даже клубов премьер-лиги, подобное решение может быть временным выходом из трудной ситуации. Сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперед в будущем. Но при этом необходимо неукоснительно придерживаться регламента и иметь четкие критерии оценки финансового состояния клубов, чтобы не было случаев невыполняемых поручительств», — сказал Фахриев.

В текущем сезоне «Томь» испытывает серьезные проблемы с финансированием, клуб не платил зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и потерял во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. Также из-за неудовлетворительного качества полей матч 18-го тура «Крылья Советов» — «Локомотив» был перенесен из Самары в Уфу, а четвертьфинальная игра Кубка России между «Уралом» и «Краснодаром» состоялась в Краснодаре вместо Екатеринбурга.

Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами. РФПЛ существует с 2001 года.

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