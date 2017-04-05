ФК «Рубин»: Решение о сокращении РФПЛ может стать выходом из трудной ситуации для лиги
МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Решение о сокращении количества
команд-участниц Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) может стать временным выходом из тяжелой ситуации для лиги, связанной с недостаточным финансированием клубов и не самой лучшей инфраструктурой. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор казанского клуба «Рубин» Ильгиз Фахриев.
В среду глава РФПЛ Сергей Прядкин сообщил ТАСС, что лига планирует сократить количество участников на
«Считаю, что и 16 команд мало для нашей страны, должно быть больше. Но, учитывая сложившуюся ситуацию с финансированием команд и что происходит с инфраструктурой даже клубов
В текущем сезоне «Томь» испытывает серьезные проблемы с финансированием, клуб не платил зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и потерял во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. Также
Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами. РФПЛ существует с 2001 года.
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