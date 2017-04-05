Яровинский: ЦСКА рассчитывает на Макарова после его возвращения из аренды в «Тосно»

Макаров перешел в «Тосно» из ЦСКА летом 2016 года на правах годичной аренды. На текущий момент 20-летний полузащитник провел за команду 15 матчей во всех турнирах и забил в них два мяча. В конце марта игрок был вызван в молодежную сборную России на товарищеские матчи с Румынией (5:1) и Норвегией (2:0), в которых отдал одну голевую передачу.

«Никаких предложений по Макарову в клуб не поступало. До конца сезона игрок находится в “Тосно”, а после мы на него очень рассчитываем, при этом речь идет не о молодежной команде, а о взрослой. Конечно, ему никто не гарантирует место в основном составе сразу, так как у нас высокая конкуренция, но мы безусловно рассчитываем на Сашу», — сказал Яровинский.

«Тосно» — клуб из Ленинградской области, который выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и занимает второе место в турнирной таблице первенства, имея в активе 57 очков. Отставание от лидирующего столичного «Динамо» составляет восемь баллов.