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5 апреля 2017, 15:24 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Яровинский: ЦСКА рассчитывает на Макарова после его возвращения из аренды в «Тосно»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский ЦСКА рассчитывает на полузащтника Александра Макарова в следующем сезоне, после возвращения футболиста из аренды в «Тосно». Об этом ТАСС сообщил спортивный директор столичной команды Олег Яровинский.

Макаров перешел в «Тосно» из ЦСКА летом 2016 года на правах годичной аренды. На текущий момент 20-летний полузащитник провел за команду 15 матчей во всех турнирах и забил в них два мяча. В конце марта игрок был вызван в молодежную сборную России на товарищеские матчи с Румынией (5:1) и Норвегией (2:0), в которых отдал одну голевую передачу.

«Никаких предложений по Макарову в клуб не поступало. До конца сезона игрок находится в “Тосно”, а после мы на него очень рассчитываем, при этом речь идет не о молодежной команде, а о взрослой. Конечно, ему никто не гарантирует место в основном составе сразу, так как у нас высокая конкуренция, но мы безусловно рассчитываем на Сашу», — сказал Яровинский.

«Тосно» — клуб из Ленинградской области, который выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и занимает второе место в турнирной таблице первенства, имея в активе 57 очков. Отставание от лидирующего столичного «Динамо» составляет восемь баллов.

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