«Нас не сломить». «Зенит» поехал на метро в поддержку петербуржцев после теракта
Петербургский клуб, кроме слов соболезнования и обращения к городу от капитана, провел мощную акцию: игроки проехали тот самый перегон метро между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом».
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Видимо, что-то случилось...
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«Зенит» спустился в подземку на станции «Удельная» синей ветки, на которой и был совершен теракт. Там находится тренировочная база клуба.
Футболисты проехали шесть остановок, последней была станция «Технологический институт», на которую и приехал взорванный в понедельник состав.
На «Техноложке» команду уже ждал клубный автобус, но «Зенит» в первую очередь посетил стихийный мемориал жертв теракта.
Петербуржцы уже делятся в соцсетях эмоциями от неожиданной и воодушевляющей, помогающей побороть страх поездок в метро акции «Зенита».
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