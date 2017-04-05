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5 апреля 2017, 15:19 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Нас не сломить». «Зенит» поехал на метро в поддержку петербуржцев после теракта

Петербургский клуб, кроме слов соболезнования и обращения к городу от капитана, провел мощную акцию: игроки проехали тот самый перегон метро между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом».

Петербургский клуб кроме слов соболезнования и обращения к городу от капитана провел мощную акцию: игроки проехали тот самый перегон метро между Сенной площадью и Технологическим институтом. Увеличить
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«Зенит» спустился в подземку на станции «Удельная» синей ветки, на которой и был совершен теракт. Там находится тренировочная база клуба.

Футболисты проехали шесть остановок, последней была станция «Технологический институт», на которую и приехал взорванный в понедельник состав.

На «Техноложке» команду уже ждал клубный автобус, но «Зенит» в первую очередь посетил стихийный мемориал жертв теракта.

Петербуржцы уже делятся в соцсетях эмоциями от неожиданной и воодушевляющей, помогающей побороть страх поездок в метро акции «Зенита».

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