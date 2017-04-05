Равнение на «Спартак» и «Краснодар». Как в РФПЛ заполняются новые стадионы
Разбираемся, насколько явна взаимосвязь между результатами команд
Премьер-Лиги, комфортабельностью арен и их посещаемостью.
Чиновники обещали: вот построим стадионы — и уровень чемпионата страны автоматически скакнёт. Народ дружными рядами и колоннами двинет на футбол, и цифры посещаемости рванут вверх прямо пропорционально повышению мотивации команд. На новых полных аренах
Прошло время, чемпионат обзавёлся новыми комфортабельными объектами, а обещанного роста так и не случилось. Незначительный прогресс относительно двух прошлых сезонов не должен никого вводить в заблуждение. По сравнению с первым
Проще всего было бы объяснить снижение интереса к футболу экономическими трудностями в стране, так или иначе ударившими по каждому из нас. Но даже после дефолта конца прошлого века люди охотнее ходили на стадионы. В большинстве своём старые и неудобные стадионы. В 1999 году усреднённая аудитория чемпионата России равнялась 11 514 человек — на три сотни больше, чем сейчас.
Связана ли болельщицкая активность с уровнем комфортабельности арен и успехами футболистов, их населяющих, рассмотрим на конкретных примерах.
«Терек»
Среди новых объектов РФПЛ грозненский стадион — самый возрастной. «Ахмат-Арена» распахнула ворота перед посетителями в мае 2011 года. Премьера прошла при аншлаге: игру «Терека» с «Анжи» — кавказское дерби! — посетило 30 тысяч человек. Посещаемость увеличилась почти вдвое — с 8167 зрителей в первой половине чемпионата до 15 721 во второй. В сезоне-2012/13 она достигла рекордной отметки (19 497), но в дальнейшем только снижалась.
Эффект новизны прошёл, а подогреть интерес к футболу игрой и результатом местный клуб не сумел. Локальные успехи не трансформировались в глобальные. Итог — охлаждение болельщика к команде. Текущий показатель — 15 168 человек на матче — худший для «Терека» после новоселья.
«Рубин»
Казанский болельщик не
Введение в эксплуатацию нового стадиона на берегу Казанки привело к краткосрочному улучшению ситуации, да только и всего. По сравнению с первым сезоном посещаемость «Казань-Арены» упала более чем в два раза — с 20 066 человек (суммарную статистику «Рубину» в том розыгрыше подпортили полдюжины игр на одноимённом стадиончике) до 9897. В текущем сезоне местный 45-тысячник заполняется в среднем на одну пятую от своей вместимости. В данном случае взаимосвязь между успешностью команды и её аудиторией налицо. На страдания интернационала Хави Грасии желающих смотреть всё меньше.
«Спартак»
Практически одновременно с «Рубином» въехал в новое жилище и «Спартак». И сразу ощутил прилив энтузиазма у болельщиков. Пока
Простой пример: если на «Локомотиве» игру с «Амкаром» посетило 5896 человек, то в Тушино — 27 446 — почти в пять раз больше! Дважды в чемпионате «Открытие» забивалось практически под завязку: 43 710 зрителей на дерби с «Локо» и 44 884 — с ЦСКА. В данном случае прирост публики обусловили два фактора — долгожданное появление у популярной команды собственного дома и ощутимый турнирный прогресс. Если парни Карреры продолжат играть в том же духе, людей на трибунах и впредь будет прибавляться.
ЦСКА
Известный теле- и радиоведущий иронично заметил: «Евгений Гинер построил стадион для ЦСКА, а аншлаг на нём соберёт «Спартак». Доля правды в этой шутке присутствует: до сих пор на 100% «армейская» арена не заполнялась даже в Лиге чемпионов. Что тому виной — пресыщенность «внутренними» успехами или разочарование «внешними» неудачами — сказать сложно. Тем не менее в черте города на ЦСКА стали ходить охотнее, чем за МКАД. По сравнению с прошлым сезоном посещаемость домашних игр
«Краснодар»
Юный «Краснодар» потихоньку отвоёвывает зрителя у «старушки» «Кубани». Нет ничего удивительного в том, что первому дивизиону на допотопном и неудобном стадионе всё больше горожан предпочитают
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