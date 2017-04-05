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5 апреля 2017, 14:51 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Прокопец: Сокращение РФПЛ в сезоне-2017/18 невозможно

Спортивный юрист Михаил Прокопец высказал мнение по поводу возможного сокращения количества команд в РФПЛ до 14.

Ранее президент лиги Сергей Прядкин сообщил, что РФПЛ может сократить количество участников на один-два сезона для повышения общего уровня и финансовой стабилизации.

«Сокращение количества команд в РФПЛ может осуществиться очень просто. Решение принимают лига и РФС. Если они соберутся и примут такое решение, то всё. Но это должно произойти до начала сезона, в котором произойдёт сокращение. Заранее нужно предупредить клубы. В сезоне-2017/18 такую реформу провести невозможно, потому что нынешний сезон уже начался по другому регламенту и правила, кто выбывает из лиги, а кто нет, не могут быть изменены», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
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