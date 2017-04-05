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5 апреля 2017, 14:44 | Футбол: Премьер-лига | Известия.Ру

СМИ: «Зенит» продлит контракт с Кришито

Петербургский футбольный клуб «Зенит», скорее всего, продлит контракт с защитником Доменико Кришито. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкие к ситуации источники.

По информации журналистов, новое соглашение будет рассчитано до лета 2020 года. Напомним, текущий контракт истекает летом 2018 года.

Финасовые условия не изменятся, уточняет агентство.

Также сообщается, что принципиальная договоренность по новому соглашению уже достигнута.

Кришито присоединился к «Зениту» в 2011 году. Футболист перешел из «Дженоа» за €12 млн. За это время итальянец провел 178 матчей, в которых забил 14 голов.

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