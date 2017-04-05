СМИ: «Зенит» продлит контракт с Кришито

По информации журналистов, новое соглашение будет рассчитано до лета 2020 года. Напомним, текущий контракт истекает летом 2018 года.

Финасовые условия не изменятся, уточняет агентство.

Также сообщается, что принципиальная договоренность по новому соглашению уже достигнута.

Кришито присоединился к «Зениту» в 2011 году. Футболист перешел из «Дженоа» за €12 млн. За это время итальянец провел 178 матчей, в которых забил 14 голов.