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5 апреля 2017, 14:42 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Геркус: «Локомотив» выступает за сохранение формата РФПЛ с 16 клубами

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский «Локомотив» выступает за сохранение розыгрыша чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в формате 16 команд. Об этом ТАСС сообщил президент столичного клуба Илья Геркус.

На конференции Российского футбольного союза (РФС) которая пройдет 8 апреля будет рассмотрена Стратегия-2030 которая была принята за основу развития футбола в стране. Увеличить
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В среду президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил ТАСС, что лига может сократить количество участников на один-два сезона для повышения общего уровня турнира и финансовой стабилизации.

«Мы за сохранение нынешнего формата», — сказал Геркус.

На конференции Российского футбольного союза (РФС), которая пройдет 8 апреля, будет рассмотрена «Стратегия-2030», которая была принята за основу развития футбола в стране. В части профессионального футбола будет рассмотрен, в том числе, вопрос количества команд в лиге.

Соревнования между 16 командами в элитном дивизионе российского футбола проводятся с 1998 года.

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