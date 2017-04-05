Геркус: «Локомотив» выступает за сохранение формата РФПЛ с 16 клубами
МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский «Локомотив» выступает за сохранение розыгрыша чемпионата Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) в формате 16 команд. Об этом ТАСС сообщил президент столичного клуба Илья Геркус.
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Видимо, что-то случилось...
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В среду президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил ТАСС, что лига может сократить количество участников на
«Мы за сохранение нынешнего формата», — сказал Геркус.
На конференции Российского футбольного союза (РФС), которая пройдет 8 апреля, будет рассмотрена «Стратегия-2030», которая была принята за основу развития футбола в стране. В части профессионального футбола будет рассмотрен, в том числе, вопрос количества команд в лиге.
Соревнования между 16 командами в элитном дивизионе российского футбола проводятся с 1998 года.
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