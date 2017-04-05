Болельщики «Зенита» признали Кришито лучшим игроком в марте
Болельщики «Зенита» по итогам голосования признали защитника Доменико Кришито лучшим футболистом в составе петербургского клуба по итогам прошлого месяца.
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В марте 30-летний футболист принял участие в трёх матчах, в которых забил один гол — в ворота тульского «Арсенала».
Второе место в рейтинге месяца занял полузащитник Мигел Данни, третье — вратарь Юрий Лодыгин, сообщает
В общей сложности защитник провёл в составе
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