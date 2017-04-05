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5 апреля 2017, 14:19 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Болельщики «Урала» признали Бикфалви лучшим игроком в феврале-марте

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви признан лучшим игроком команды в феврале и марте.

Голосование болельщиков завершилось на официальном сайте уральского клуба.

На звание лучшего претендовали пять игроков: Бикфалви, Владимир Ильин, Николай Заболотный, Николай Димитров и Роман Емельянов.

В итоге с небольшим перевесом (38% против 34% у Ильина) первое место занял Бикфалви. Третье место — у Заболотного (19%). В феврале-марте румынский игрок провёл в составе «Урала» пять матчей и забил три мяча.

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