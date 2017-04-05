Болельщики «Урала» признали Бикфалви лучшим игроком в феврале-марте

Голосование болельщиков завершилось на официальном сайте уральского клуба.



На звание лучшего претендовали пять игроков: Бикфалви, Владимир Ильин, Николай Заболотный, Николай Димитров и Роман Емельянов.



В итоге с небольшим перевесом (38% против 34% у Ильина) первое место занял Бикфалви. Третье место — у Заболотного (19%). В феврале-марте румынский игрок провёл в составе «Урала» пять матчей и забил три мяча.