Гендиректор «Амкара»: Количество команд в РФПЛ не нужно сокращать

Ранее президент лиги Сергей Прядкин сообщил, что РФПЛ может сократить количество участников на один-два сезона для повышения общего уровня и финансовой стабилизации.



«Не вижу взаимосвязи между финансовой стабилизацией, ростом общего уровня лиги и сокращением количества команд. Я думаю, что число участников в РФПЛ не нужно сокращать. Новость свежая, пока никакого обсуждения не было. По сути, нечего было обсуждать», — сказал Резвухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Трандафиловой.