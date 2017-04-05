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5 апреля 2017, 14:18 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гендиректор «Амкара»: Количество команд в РФПЛ не нужно сокращать

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин высказал мнение по поводу возможного сокращения количества команд в РФПЛ до 14.

Ранее президент лиги Сергей Прядкин сообщил, что РФПЛ может сократить количество участников на один-два сезона для повышения общего уровня и финансовой стабилизации.

«Не вижу взаимосвязи между финансовой стабилизацией, ростом общего уровня лиги и сокращением количества команд. Я думаю, что число участников в РФПЛ не нужно сокращать. Новость свежая, пока никакого обсуждения не было. По сути, нечего было обсуждать», — сказал Резвухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Трандафиловой.

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