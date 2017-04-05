Кавазашвили: Если Прядкин за сокращение, то ему придётся опуститься до 4 команд
Председатель совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили высказал мнение по поводу возможного сокращения количества команд в РФПЛ до 14.
Ранее президент лиги Сергей Прядкин сообщил, что РФПЛ может сократить количество участников на
«Я не согласен с тактикой сокращения РФПЛ. Финансовые проблемы есть у всех, от этого никуда не деться. Мы давно говорим, что так называемым профессиональным футбольным клубам могут соответствовать только
Недавно Газзаев предлагал расширить РФПЛ до 18 команд. Если Прядкин за сокращение, то скоро ему придётся снова опуститься с 14 до шести, а там и до четырёх. Нужно проводить правильную финансовую политику, создать фонд помощи футбольным клубам при РФС, за счёт которого помогать территориальным федерациям, объединениям и футбольным клубам, которые переживают временные трудности. А сейчас мы реформируем, но не меняем систему и не решаем финансовые вопросы», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
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