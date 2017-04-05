Кавазашвили: Если Прядкин за сокращение, то ему придётся опуститься до 4 команд

Ранее президент лиги Сергей Прядкин сообщил, что РФПЛ может сократить количество участников на один-два сезона для повышения общего уровня и финансовой стабилизации



«Я не согласен с тактикой сокращения РФПЛ. Финансовые проблемы есть у всех, от этого никуда не деться. Мы давно говорим, что так называемым профессиональным футбольным клубам могут соответствовать только два-три клуба РФПЛ: “Краснодар”, “Спартак” и “Зенит”. Остальные наполовину ориентируются на клубные деньги, а наполовину их содержат корпорации. Появляется много проблем с командами, которые снимаются с соревнований. Нам надо создавать клубы, которые занимаются самофинансированием.



Недавно Газзаев предлагал расширить РФПЛ до 18 команд. Если Прядкин за сокращение, то скоро ему придётся снова опуститься с 14 до шести, а там и до четырёх. Нужно проводить правильную финансовую политику, создать фонд помощи футбольным клубам при РФС, за счёт которого помогать территориальным федерациям, объединениям и футбольным клубам, которые переживают временные трудности. А сейчас мы реформируем, но не меняем систему и не решаем финансовые вопросы», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.