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5 апреля 2017, 13:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кавазашвили: Если Прядкин за сокращение, то ему придётся опуститься до 4 команд

Председатель совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили высказал мнение по поводу возможного сокращения количества команд в РФПЛ до 14.

Ранее президент лиги Сергей Прядкин сообщил, что РФПЛ может сократить количество участников на один-два сезона для повышения общего уровня и финансовой стабилизации

«Я не согласен с тактикой сокращения РФПЛ. Финансовые проблемы есть у всех, от этого никуда не деться. Мы давно говорим, что так называемым профессиональным футбольным клубам могут соответствовать только два-три клуба РФПЛ: “Краснодар”, “Спартак” и “Зенит”. Остальные наполовину ориентируются на клубные деньги, а наполовину их содержат корпорации. Появляется много проблем с командами, которые снимаются с соревнований. Нам надо создавать клубы, которые занимаются самофинансированием.

Недавно Газзаев предлагал расширить РФПЛ до 18 команд. Если Прядкин за сокращение, то скоро ему придётся снова опуститься с 14 до шести, а там и до четырёх. Нужно проводить правильную финансовую политику, создать фонд помощи футбольным клубам при РФС, за счёт которого помогать территориальным федерациям, объединениям и футбольным клубам, которые переживают временные трудности. А сейчас мы реформируем, но не меняем систему и не решаем финансовые вопросы», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
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