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5 апреля 2017, 13:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Лебедев: Количество команд в РФПЛ нужно сокращать, можно даже до 12 участников

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев высказал мнение по поводу возможного сокращения количества команд в РФПЛ до 14.

Ранее президент лиги Сергей Прядкин сообщил, что РФПЛ может сократить количество участников на один-два сезона для повышения общего уровня и финансовой стабилизации.

«Сергей Прядкин — молодец, я полностью поддерживаю идею сокращения количества команд в РФПЛ. Матчи должны вызывать интерес у болельщиков. Клубы должны быть финансово самостоятельными. Не должно быть такого, чтобы “Томь” доигрывала чемпионат непонятно каким составом. В целом сокращение количества матчей позволит нам избавиться от игр зимой. Вспомните, как в конце прошлого года ЦСКА играл дома в такой снегопад, что даже хозяин бы свою собаку на улицу не выпустил.

Считаю, что количество команд в РФПЛ нужно сокращать, можно даже до 12. Это рациональное предложение. Если лет через 10−15 у нас появится больше финансово-самостоятельных клубов, больше денег в спорте, тогда можно не только вернуть 16 команд, но и увеличить до 18−20», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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