Лебедев: Количество команд в РФПЛ нужно сокращать, можно даже до 12 участников
Член исполкома РФС и
вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев высказал мнение по поводу возможного сокращения количества команд в РФПЛ до 14.
Ранее президент лиги Сергей Прядкин сообщил, что РФПЛ может сократить количество участников на
«Сергей Прядкин — молодец, я полностью поддерживаю идею сокращения количества команд в РФПЛ. Матчи должны вызывать интерес у болельщиков. Клубы должны быть финансово самостоятельными. Не должно быть такого, чтобы “Томь” доигрывала чемпионат непонятно каким составом. В целом сокращение количества матчей позволит нам избавиться от игр зимой. Вспомните, как в конце прошлого года ЦСКА играл дома в такой снегопад, что даже хозяин бы свою собаку на улицу не выпустил.
Считаю, что количество команд в РФПЛ нужно сокращать, можно даже до 12. Это рациональное предложение. Если лет через 10−15 у нас появится больше
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