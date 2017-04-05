Газзаев: РФПЛ нужно расширять до 18 клубов, а не сокращать
Заместитель главы комитета по спорту в Государственной Думе РФ Валерий Газзаев высказал мнение по поводу возможного сокращения количества команд в РФПЛ до 14.
Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига обсуждает возможность сократить количество участников на
«Делать подобные заявления накануне домашнего чемпионата мира — возмутительно и неправильно с политической точки зрения! Нужно полностью реформировать наш футбол, а не защищать интересы отдельных клубов. Как вообще можно говорить о сокращении РФПЛ до 14 команд, когда
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