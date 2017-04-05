Газзаев: РФПЛ нужно расширять до 18 клубов, а не сокращать

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига обсуждает возможность сократить количество участников на один-два сезона для повышения общего уровня и финансовой стабилизации.



«Делать подобные заявления накануне домашнего чемпионата мира — возмутительно и неправильно с политической точки зрения! Нужно полностью реформировать наш футбол, а не защищать интересы отдельных клубов. Как вообще можно говорить о сокращении РФПЛ до 14 команд, когда Премьер-Лигу нужно расширять до 18 клубов? Такой огромной стране, как Россия, ни в коем случае нельзя равняться на государства вроде Норвегии или Дании. При всём уважении к ним, чемпионаты этих стран не входят в авангард европейского футбола. А наш чемпионат находится на шестом месте в Европе. Во всех чемпионатах лидирующей пятёрки минимум 18 команд играют в главной лиге. А чаще — 20. Уменьшать нужно количество профессиональных клубов. А команды, из года в год испытывающие финансовые проблемы, должны научиться зарабатывать самостоятельно — на продаже телевизионных прав и атрибутики на стадионах. Так живёт весь футбольный мир, и на это нужно ориентироваться и нам. Пора уходить от ситуации, при которой клубы живут на бюджетные средства», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.