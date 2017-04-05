Глушаков предложил РФПЛ вернуться к практике приглашения иностранных судей

В 23-м туре красно-белые, лидирующие в турнирной таблице, на своём поле будут принимать «Зенит», который отстаёт в таблице на шесть очков.



«По-моему, в той сложной ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, стоит просто вернуться к практике приглашения на матчи между лидерами иностранных арбитров. Судите сами. С одной стороны, благодаря этому наша Премьер-Лига полностью исключит разговоры о предвзятости, заговорах и прочих подобных вещах. Иностранец может ошибиться.



Но в пристрастности, необъективности и тем более заинтересованности в каком-то результате его никак не обвинишь. С другой стороны, таким образом, мы не станем “подставлять” наших, российских арбитров, которым и так несладко. Представляете, под каким давлением они находятся в последнее время? Любое их решение сейчас критикует то одна сторона, то другая. Любую ошибку раздувают до уровня заговора. Как они могут оставаться хладнокровными в таких условиях?! А хладнокровие — это, наверное, самое важное, что требуется от судьи, который обслуживает ключевые матчи сезона. В общем, предлагаю руководству Премьер-Лиги рассмотреть этот вопрос.

Арбитра из какой страны хотел бы видеть на наших матчах с главными конкурентами? Пожалуй, англичанина. Мне всегда нравилась британская манера судейства. Да и для наших арбитров лучший комплимент состоит в том, что они “дают играть”, как их английские коллеги», — цитирует Глушакова Bobsoccer.