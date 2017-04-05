Глушаков предложил РФПЛ вернуться к практике приглашения иностранных судей
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказал мнение, что на самые важные и принципиальные матчи в
Премьер-Лиги руководству РФПЛ стоит назначать работать иностранных арбитров.
В 23-м туре
«По-моему, в той сложной ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, стоит просто вернуться к практике приглашения на матчи между лидерами иностранных арбитров. Судите сами. С одной стороны, благодаря этому наша
Но в пристрастности, необъективности и тем более заинтересованности в
Арбитра из какой страны хотел бы видеть на наших матчах с главными конкурентами? Пожалуй, англичанина. Мне всегда нравилась британская манера судейства. Да и для наших арбитров лучший комплимент состоит в том, что они “дают играть”, как их английские коллеги», — цитирует Глушакова Bobsoccer.
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