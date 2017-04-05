Двигал стройку стадиона, боролся с допингом. Ушел из жизни тесть Кержакова

Он уделял проблемам подготовки к ЧМ-2018, допинга на законодательном уровне много внимания.

Помогал строить стадион на Крестовском

Вадим Альбертович Тюльпанов возглавлял комиссию Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018. Он после переезда в федеральный орган власти все равно особое внимание уделял Петербургу, участвовал в решение вопросов по строительству нового стадиона. Даже когда он приходил с инспекцией в хорошо строящиеся «Лужники», не переставал успокаивать по поводу возведения стадиона на Крестовском острове.

— Стоило пристально стройкой заняться раньше, а не сейчас?

— Так и надо было сделать. Но вы знаете, что в России всегда все, как правило, делается в последний момент. И стадион в Петербурге — не исключение. Уверен, он будет построен. Там сейчас работает более 4 тысяч человек ежедневно. Думаю, такого количества работников раньше не было ни на одном стадионе мира.

ноябрь 2016-го.

Строители завершили работы по возведению арены на Крестовском и ее адаптации к требованиям Кубка конфедераций за четыре дня до смерти Вадима Тюльпанова.

Разрабатывал меры по борьбе с допингом

Уже в должности члена Совета Федерации Вадим Тюльпанов предложил ввести уголовную ответственность за использование или принуждение к использованию допинга. Среди его вариантов борьбы был в том числе такой пункт: возможность лишения свободы на срок до 5 лет для тренеров, ответственных за подготовку спортсменов.

Законопроект предполагал, что тренеров будут штрафовать на сумму от 200 до 500 тысяч рублей, наказывать принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет, а также лишать свободы на срок до 5 лет.

В мае 2016-го Вадим Тюльпанов говорил, что законопроект направят в правительство и Верховный Суд для составления официальных отзывов. Дальнейшая его судьба пока неизвестна.

Настаивал, что спортсмены должны работать, если их выбрали в парламент — на примере Плющенко

Еще в статусе спикера петербургского ЗакСобрания Тюльпанов выступал с критикой Евгения Плющенко, который был избран членом петербургского парламента.

— Я неоднократно говорил о том, что спортивные достижения Евгения Плющенко вызывают у всех петербуржцев глубокое уважение, однако совершенно очевидно, что он сам уважением своих избирателей пренебрегает, — говорил Тюльпанов в апреле 2010-го. — Надеюсь, что Сергей Миронов как представитель нашего парламента в Совете Федерации и как партийный руководитель Евгения Плющенко сможет эту ситуацию разрешить.

Став членом петербургского парламента в 2007 году, свой первый законопроект Плющенко представил только через два года. Из 123 заседаний, которые Законодательное собрание Петербурга провело с марта 2007 года, он посетил всего 11: например, в 2009 году — на двух заседаниях, а в 2010-м — ни на одном.

В итоге Евгений Плющенко не стал продолжать политическую карьеру и сосредоточился на спортивной.

Болел за «Зенит» и российских игроков в составе

Вадим Тюльпанов, что логично для петербуржца, радовался чемпионству «Зенита», но высказывался за то, чтобы своих воспитанников в команде было больше.

— Иностранных игроков должно быть меньше. Слава богу, есть определенный лимит, но он достаточно мягкий: больше половины команды на поле — иностранцы. Хотя я уверен, что можно было бы воспитать наших петербургских игроков, которые могли бы играть в «Зените». Пока не получается, потому что «Зенит» привык покупать дорогостоящих игроков. Понятно, что дорогостоящий игрок — это сразу звезда. А воспитывать своего приходится долго и терпеливо. Но это надо делать. А лимит на иностранцев надо ужесточать.

— Сейчас готовится к принятию закон об иностранной рабочей силе, который может этому способствовать…

— Да, знаю. Считаю, что это правильная инициатива.

май 2015-го.

Вадим Тюльпанов получил смертельную травму в бытовой ситуации: по неофициальной информации, он поскользнулся в бане и ударился головой. Врачи не смогли спасти его жизнь. «Советский спорт» выражает глубокие соболезнования родным и близким Вадима Тюльпанова.