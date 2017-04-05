Гендиректор «Крыльев Советов»: Считаю нецелесообразным сокращение клубов в РФПЛ
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков высказал мнение по поводу возможного сокращения количества команд в РФПЛ до 14.
Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига планирует сократить количество участников на
«Для нашего клуба эта новость стала неожиданностью. Мы нигде не обсуждали сокращение. Последние пару лет говорили только об увеличении числа команд в РФПЛ. Сейчас в стране к чемпионату мира строят новые стадионы, развивают инфраструктуру и хотят при этом сократить количество участников в
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