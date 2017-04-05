Гендиректор «Крыльев Советов»: Считаю нецелесообразным сокращение клубов в РФПЛ

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига планирует сократить количество участников на один-два сезона для повышения общего уровня и финансовой стабилизации.



«Для нашего клуба эта новость стала неожиданностью. Мы нигде не обсуждали сокращение. Последние пару лет говорили только об увеличении числа команд в РФПЛ. Сейчас в стране к чемпионату мира строят новые стадионы, развивают инфраструктуру и хотят при этом сократить количество участников в Премьер-Лиге? Мне кажется это нецелесообразным», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.