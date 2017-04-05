Чемпионский характер. Сравнение «Спартака» с лидерами топ-лиг

Отчёт о победе «Спартака» над «Оренбургом» вышел под заголовком «Так закалялось золото». Это не авторский заголовок: тот, который я отправил в редакцию, отсылал к чемпионскому характеру. А он, как известно, иногда важнее чемпионской игры. Замена названия — это издержки профессии, но иногда и они идут на пользу. На следующий день во время обсуждения этого отчёта в редакции появилась идея: как-то определить выражение «чемпионский характер» и сравнить лидеров РФПЛ и европейских лиг по этому показателю. Итак, что это?



Речь о победах, которые добыты на за счёт превосходства в качестве игры, а благодаря другим качествам. Например, ударные пятиминутки в конце матчей от Серхио Рамоса можно использовать в качестве учебника. Но не только.



В рамках исследования учтены несколько показателей. 1. Количество волевых побед — матчей, в которых лидер победил, проигрывая по ходу. 2. Матчи, в которых лидеры чемпионатов отыгрались с разницы в -2 гола и больше, даже если в них не победили. 3. Решающие голы в концовках: голы, забитые после 80-й минуты, которые принесли очки.



Каждой команде засчитываются все очки, заработанные с выполнением любого из этих условий. Соответственно волевая победа оценивается в три очка, победный гол в концовке приносит команде два очка, гол, который принёс ничью, — одно очко. Отыгрыш с разницы -2 — тоже одно очко. И последнее: все команды провели разное количество игр. Поэтому количество набранных по этим параметрам очков разделим на количество матчей, сыгранных каждой командой. Получившийся результат можно условно назвать «коэффициентом характера».

«Спартак»

«Спартак» — «Амкар» — 1:0. Денис Глушаков принёс победу на 91-й минуте. Два очка.

«Спартак» — «Рубин» — 2:1. На гол Жонатаса хозяева ответили ударами Квинси Промеса и Дениса Глушакова. Волевая победа, три очка.

«Спартак» — «Оренбург» — 3:2. Победный гол Квинси Промеса на 96-й минуте, вопросы про валидол на пресс-конференции, слова Массимо Карреры «нам повезло» и два очка за гол в концовке.

Итого: 7 очков в 21 матче. В среднем 0,33 очка за матч «Спартак» набирает за счёт финального штурма, волевого отыгрыша и т. д.

«Челси»

«Челси» — «Вест Хэм» — 2:1. Победный гол забит Диего Костой на 89-й минуте. Решающий гол, который принёс два очка.

«Уотфорд» — «Челси» — 1:2. Та же ситуация: победный гол забит Диего Костой на 87-й минуте. Решающий гол, который принёс два очка.

«Челси» — «Тоттенхэм» — 2:1. Проигрывая по ходу матча, хозяева забили дважды. Волевая победа, засчитаны три очка.

«Манчестер Сити» — «Челси» — 1:3. «Челси» пропустил первым и ответил тремя голами (последний был забит уже в добавленное время). Волевая победа, три очка.

«Сток Сити» — «Челси» — 1:2. Гари Кэхилл забил победный гол на 87-й минуте. Он же решающий, плюс два очка.

Итого: 12 очков в 29 матчах. В среднем 0,41 очка за матч.

«Реал»

«Реал» — «Сельта» — 2:1. Тони Кроос забил победный гол на 81-й минуте. Решающий гол, два очка.

«Реал» — «Атлетик» — 2:1. Альваро Мората установил окончательный гол на 83-й минуте. Решающий гол, два очка.

«Алавес» — «Реал» — 1:4. Пожалуй, это пример, который показывает уязвимость системы: хозяева открыли счёт, «Реал» раздавил их, и вряд ли это можно называть камбэком. С другой стороны, для остальных лидеров это правило действует точно так же. Формально — волевая победа. Три очка.

«Барселона» — «Реал» — 1:1. Серхио Рамос сравнял счёт на 90-й минуте. Решающий гол принёс ничью. Одно очко.

«Реал» — «Депортиво» — 3:2. «Реал» проигрывал до 84-й минуты. Сразу два гола в концовке принесли волевую победу. Три очка.

«Вильярреал» — «Реал» — 2:3. «Реал» отыгрался с 0:2 и дожал соперника. Три очка.

«Реал» — «Лас-Пальмас» — 3:3. За 10 минут до конца хозяева горели 1:3, всё изменил дубль Криштиану Роналду. «Реал» спасся, одно очко.

«Реал» — «Бетис» — 2:1. Автогол Кейлора Наваса усложнил мадридцам игру. Но они одержали волевую победу — опять благодаря Серхио Рамосу. Три очка.

Итого: 17 очков в 28 матчах. В среднем 0,6 очка за матч. Круто, что говорить.



«Бавария»

«Шальке» — «Бавария» — 0:2. Гости выиграли благодаря двум голам в концовке. Два очка.

«Бавария» — «Ингольштадт» — 3:1. Ещё один случай бесконечно «волевой» победы над аутсайдером. «Бавария» пропустила первой, а потому — формально волевая победа. Три очка.

«Гамбург» — «Бавария» — 0:1. Победный гол забит на 88-й минуте. Два очка.

«Фрайбург» — «Бавария» — 1:2. Роберт Левандовски принёс победу на 90-й минуте. Решающий гол, два очка.

«Ингольштадт» — «Бавария» — 0:2. Землякам не повезло второй раз в сезоне. Они держали 0:0 до 90-й минуты, но дважды пропустили уже в добавленное время. Решающий гол, два очка.

«Герта» — «Бавария» — 1:1. Левандовски сравнял счёт на 96-й минуте. Решающий гол принёс ничью, одно очко.

Итого: 12 очков в 26 матчах. В среднем 0,46 очка за матч.

«Ювентус»

«Ювентус» — «Удинезе» — 3:1. Гости вышли вперёд и неплохо держались, но «Ювентус» одержал волевую победу. Три очка.

«Торино» — «Ювентус» — 1:3. Хозяева открыли счёт. «Ювентус» отыгрался в первом тайме и уже в концовке добыл победу в дерби. Три очка.

«Ювентус» — «Милан» — 2:1. Ничейный счёт держался до 95-й минуты. Но Пауло Дибала с пенальти принёс победу туринцам. Два очка.

Итого: восемь очков в 30 матчах. В среднем 0,26 очка за матч.

«Монако»

«Монако» — «Генгам» — 2:2. Монегаски отыгрались с 0:2. Одно очко.

«Монако» — «Анже» — 2:1. Игра с середняком оказалась трудной. Хозяева первыми пропустили и только во втором тайме забили два гола. Три очка.

«Монако» — «Монпелье» — 6:2. В этой перестрелке первыми забили гости. И, несмотря на итоговый счёт, игра долго шла на три результата. Волевая победа, три очка.

«ПСЖ» — «Монако» — 1:1. Парижане вышли вперёд благодаря позднему голу Эдинсона Кавани, «Монако» отыгрался в добавленное время. Бернарду Силва — автор гола, который принёс ничью. Одно очко.

Итого: восемь очков в 30 матчах. В среднем 0,26 очка за матч.



