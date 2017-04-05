Нигматуллин: Я против сокращения РФПЛ, от 14 команд уровень лиги не вырастет

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига планирует сократить количество участников на один-два сезона для повышения общего уровня и финансовой стабилизации.



«Я категорически против 14 команд в РФПЛ, отношусь к этому крайне негативно. Считаю, что у нашей лиги и так высокий уровень. Если у клубов финансовые сложности, но команда заслужила играть в Премьер-Лиге, то почему её нужно искусственно убирать? Наверное, имеют в виду “Томь”, но это просто форс-мажор. Тогда давайте вообще сделаем как в Швейцарии по 10 команд и будем играть в четыре круга. Это будет крайне унылое зрелище. Почему уровень лиги вырастет, если в ней будет 14 команд? Он не вырастет от этого», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.