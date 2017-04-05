Нигматуллин: Я против сокращения РФПЛ, от 14 команд уровень лиги не вырастет
Известный в прошлом голкипер Руслан Нигматуллин высказал мнение по поводу возможного сокращения количества команд в РФПЛ до 14.
Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига планирует сократить количество участников на
«Я категорически против 14 команд в РФПЛ, отношусь к этому крайне негативно. Считаю, что у нашей лиги и так высокий уровень. Если у клубов финансовые сложности, но команда заслужила играть в
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