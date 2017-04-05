Симонян: Если клубы не тянут финансово, то РФПЛ можно и до 12 команд сократить

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига планирует сократить количество участников на один-два сезона для повышения общего уровня и финансовой стабилизации.



«Когда я был в Сочи на матче Россия — Бельгия, то спросил у Сергея Прядкина про увеличение количества команд в РФПЛ. Он мне ответил, что речь сейчас, наоборот, идёт о сокращении. В советское время мы пришли к оптимальному количеству команд — 16, мне кажется это правильное количество. Но учитывая финансовое положение многих клубов, которые не в состояние тянуть РФПЛ, то что тут сделаешь? Если нет возможности содержать клубы, то на 14 могут и не остановиться. Можно РФПЛ и до 12 команд сократить.



Руководители регионов должны думать о развитии футбола. Ведь речь ещё и о формировании национальных сборных. Если господин Прядкин поднял этот вопрос, то речь действительно идёт о сокращении количества команд. Тем не менее я за то количество, которое есть сейчас. 16 команд оптимально подходят для нашей страны. Есть традиции, которых стоит придерживаться. Это уже вопрос к руководителям регионов — находите средства! У нас много обеспеченных людей в стране», — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.