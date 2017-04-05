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5 апреля 2017, 11:12 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Прядкин высказался против назначения иностранного арбитра на матч «Спартак» — «Зенит»

ХЕЛЬСИНКИ, 5 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин высказался против приглашения иностранного судьи на предстоящий матч чемпионата страны между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Об этом он сообщил ТАСС.

Встреча между этими командами в первом круге которая прошла в октябре в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> завершилась судейским скандалом. Увеличить
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Матч 23-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдет 16 апреля в Москве. Встреча между этими командами в первом круге, которая прошла в октябре в Санкт-Петербурге, завершилась судейским скандалом. На его фоне глава судейского департамента Российского футбольного союза (РФС) Валентин Иванов подал заявление на увольнение по собственному желанию.

«Я не сторонник приглашения иностранных арбитров. У нас есть судьи, которые могут справиться с этой игрой, я могу назвать их — Николаев, Егоров, Безбородов. Иногда у нас делают акцент — московские арбитры, петербургские, региональные. Я думаю, что это неправильно, важнее всего квалификация арбитра», — сказал Прядкин.

«Раньше была такая практика, мы приглашали иностранных арбитров. Принимая такое решение, мы в определенной степени теряем свой статус в европейском футбольном сообществе, потому что сразу можно сделать негативный вывод об уровне подготовки наших арбитров. Очень сильные арбитры есть и у нас, они не слабее зарубежных, а ошибку допустить может любой», — добавил Прядкин.

После 21 тура лидирующий в чемпионате «Спартак» опережает «Зенит» на шесть очков.

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