Прядкин высказался против назначения иностранного арбитра на матч «Спартак» — «Зенит»
ХЕЛЬСИНКИ, 5 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Президент Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин высказался против приглашения иностранного судьи на предстоящий матч чемпионата страны между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Об этом он сообщил ТАСС.
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Матч 23-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдет 16 апреля в Москве. Встреча между этими командами в первом круге, которая прошла в октябре в
«Я не сторонник приглашения иностранных арбитров. У нас есть судьи, которые могут справиться с этой игрой, я могу назвать их — Николаев, Егоров, Безбородов. Иногда у нас делают акцент — московские арбитры, петербургские, региональные. Я думаю, что это неправильно, важнее всего квалификация арбитра», — сказал Прядкин.
«Раньше была такая практика, мы приглашали иностранных арбитров. Принимая такое решение, мы в определенной степени теряем свой статус в европейском футбольном сообществе, потому что сразу можно сделать негативный вывод об уровне подготовки наших арбитров. Очень сильные арбитры есть и у нас, они не слабее зарубежных, а ошибку допустить может любой», — добавил Прядкин.
После 21 тура лидирующий в чемпионате «Спартак» опережает «Зенит» на шесть очков.
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