Шаваев: Показалось, что доктора «Спартака» не особо хотели мне помогать
Полузащитник «Амкара» Алихан Шаваев рассказал о своём восстановлении после тяжёлой травмы, которую он получил в ноябре прошлого года в гостевом матче 14-го тура российской
Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).
Хавбек вспомнил тот эпизод и рассказал, участвовали ли врачи «Спартака» в его лечении.
«Я бежал на большой скорости и выпрыгивал — возможно, не надо было действовать столь агрессивно. К игроку “Спартака” претензий нет — он
Доктора “Спартака” говорили, что они были готовы приехать в больницу. Но так и не доехали. Мне показалось, что они как бы не особо хотели помогать. А заботу со стороны “Амкара” я чувствовал постоянно. Все футболисты, тренеры, многие болельщики постоянно передавали мне слова поддержки, писали, навещали…
Точных сроков возвращения на поле не могу сказать, но надеюсь, что в ближайшем будущем я уже восстановлюсь. По крайней мере, я тренируюсь уже долгое время в общей группе. Рука ещё до конца не срослась, поэтому
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