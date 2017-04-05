Шаваев: Показалось, что доктора «Спартака» не особо хотели мне помогать

Хавбек вспомнил тот эпизод и рассказал, участвовали ли врачи «Спартака» в его лечении.



«Я бежал на большой скорости и выпрыгивал — возможно, не надо было действовать столь агрессивно. К игроку “Спартака” претензий нет — он чуть-чуть подсел, и я думаю, на его месте почти любой поступил бы так же. Мне просто не повезло — я же ещё перевернулся в воздухе и приземлился неудачно.



Доктора “Спартака” говорили, что они были готовы приехать в больницу. Но так и не доехали. Мне показалось, что они как бы не особо хотели помогать. А заботу со стороны “Амкара” я чувствовал постоянно. Все футболисты, тренеры, многие болельщики постоянно передавали мне слова поддержки, писали, навещали…

Точных сроков возвращения на поле не могу сказать, но надеюсь, что в ближайшем будущем я уже восстановлюсь. По крайней мере, я тренируюсь уже долгое время в общей группе. Рука ещё до конца не срослась, поэтому кое-какие ограничения есть, но она уже не беспокоит. Только в единоборствах пока стараюсь не участвовать, а всё остальное делаю наравне со всеми», — цитирует Шаваева пресс-служба пермского клуба.