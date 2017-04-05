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5 апреля 2017, 10:42 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

РФПЛ будет готова перейти на лимит на легионеров «10+15» к сезону-2018/19

ХЕЛЬСИНКИ, 5 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) будет готова перейти на формат лимита на легионеров «10+15» к сезону-2018/19. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.

На конференции Российского футбольного союза (РФС) 8 апреля будет рассмотрена «Стратегия-2030», которая была принята за основу развития футбола в стране. В части профессионального футбола будет рассмотрен в том числе и вопрос лимита на легионеров.

«До чемпионата мира лимит меняться не будет — в следующем сезоне останется текущий формат “6+5”. Об этом просили и клубы. В “Стратегии” мы просили отобразить лимит “10+15”. Мы поддерживаем ту позицию, которая изначально была выработана рабочей группой Михаила Гершковича (решение о введении нового лимита было принято в декабре 2014 года — прим. ТАСС)», — сказал он.

«Конечно, хотелось бы, чтобы у клубов был запас времени, чтобы переподписать игроков и пересмотреть стратегию по работе с легионерами. На мой взгляд, одного сезона для этого хватит, так как фактически в распоряжении клубов будет три трансферных окна. Тогда с сезона-2018/19 можно будет переходить на формат «10+15», — добавил он.

Лимит «10 легионеров плюс 15 россиян в заявке» не подразумевает ограничений по количеству иностранцев на поле. На данный момент в лиге действует лимит, согласно которому на поле могут находиться максимум шесть легионеров, при этом ограничения в заявке нет.
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