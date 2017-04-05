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5 апреля 2017, 10:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Более 3000 болельщиков ЦСКА поддержат команду на матче с «Краснодаром»

Как стало известно «Чемпионату», на матче 22-го тура РФПЛ «Краснодар» — ЦСКА команду поддержат более 3 тысяч болельщиков из Москвы и других регионов.

Как стало известно Чемпионату на матче 22-го тура <span class=error>РФПЛ</span> Краснодар — ЦСКА команду поддержат более 3 тысяч болельщиков из Москвы и других регионов. Увеличить
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После 21-го тура чемпионата России ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице первенства, набрав 42 очка. «Краснодар» с 34 очками на четвёртой строчке.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится 9 апреля на стадионе «ФК Краснодар», начало — в 16:30.

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