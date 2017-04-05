Более 3000 болельщиков ЦСКА поддержат команду на матче с «Краснодаром»
Как стало известно «Чемпионату», на матче 22-го тура РФПЛ «Краснодар» — ЦСКА команду поддержат более 3 тысяч болельщиков из Москвы и других регионов.
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После 21-го тура чемпионата России ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице первенства, набрав 42 очка. «Краснодар» с 34 очками на четвёртой строчке.
Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится 9 апреля на стадионе «ФК Краснодар», начало — в 16:30.
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