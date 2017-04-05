ФК «Зенит» внимательно следит за полузащитником «Тосно» Макаровым

Хавбек является воспитанником московского ЦСКА, права на него принадлежат армейскому клубу. Макаров является чемпионом Европы в составе юношеской сборной России, которая выиграла турнир в 2013 году. В той сборной Макаров, как и нынешний игрок ЦСКА Александр Головин, был одним из лидеров команды.

Будущее полузащитника будет решаться в летнее трансферное окно. По информации источника агентства, зимой «Тосно», где Макаров находится в аренде в нынешнем сезоне, делал ЦСКА предложение о полноценном выкупе трансфера. Однако руководство армейцев ответило категорическим отказом, заявив, что рассчитывает на игрока и намерено летом вернуть его в первую команду. Теперь же в борьбу за футболиста готов включиться и «Зенит».

В конце марта Макаров принял участие в контрольных матчах молодежной сборной России под руководством Евгения Бушманова против команд Румынии и Норвегии и отметился голевой передачей.

«Тосно» занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Макаров к текущему моменту провел за команду 13 матчей, забил 2 гола.