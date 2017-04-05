РФПЛ хочет временно сократить количество команд для повышения общего уровня турнира
ХЕЛЬСИНКИ, 5 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская футбольная
премьер-лига (РФПЛ) планирует сократить количество участников на один-два сезона для повышения общего уровня и финансовой стабилизации. Об этом ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
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На конференции Российского футбольного союза (РФС), которая пройдет 8 апреля, будет рассмотрена «Стратегия-2030», которая была принята за основу развития футбола в стране. В части профессионального футбола будет рассмотрен, в том числе, вопрос количества команд в лиге.
«Мы в “Стратегии” говорили о том, что готовы даже не то, чтобы расширить
РФПЛ выступает за ужесточение критериев членства в лиге. «Клубы должны обладать соответствующей базой, быть финансово стабильными, иметь соответствующую детскую академию. Клубы не должны быть “одноразовыми”. Учитывая эти показатели, расширение
«Клубы должны давать четкие финансовые гарантии, чтобы из раза в раз не повторялась ситуация, когда в процесс вмешивается президент РФС и просит того или иного руководителя региона не дать команде сняться, — продолжил Прядкин. — Тут есть много различных вариантов действия. Один из них — это как раз возможное сокращение лиги. Расширять ее сейчас ни в коем случае не надо, мы не готовы к этому, так как финансовая стабильность у нас сильно хромает».
Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами.
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