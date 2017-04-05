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5 апреля 2017, 10:11 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

РФПЛ хочет временно сократить количество команд для повышения общего уровня турнира

ХЕЛЬСИНКИ, 5 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) планирует сократить количество участников на один-два сезона для повышения общего уровня и финансовой стабилизации. Об этом ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

<em>ХЕЛЬСИНКИ 5 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег <span class=error>Кошелев</span>/.</em> Российская футбольная <nobr>премьер-лига</nobr> (<span class=error>РФПЛ</span>) планирует сократить количество участников на <nobr>один-два</nobr> сезона для повышения общего уровня и финансовой стабилизации. Об этом ТАСС сообщил президент <span class=error>РФПЛ</span> Сергей <span class=error>Прядкин</span>. Увеличить
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На конференции Российского футбольного союза (РФС), которая пройдет 8 апреля, будет рассмотрена «Стратегия-2030», которая была принята за основу развития футбола в стране. В части профессионального футбола будет рассмотрен, в том числе, вопрос количества команд в лиге.

«Мы в “Стратегии” говорили о том, что готовы даже не то, чтобы расширить премьер-лигу, а наоборот — сократить число команд. Сокращение премьер-лиги — это не цель, а средство; целью является повышение общего уровня лиги», — отметил Прядкин. «Нужен какой-то переходный период, на один-два сезона можно сократиться — к примеру, до 14 команд. Это как один из вариантов», — добавил он.

РФПЛ выступает за ужесточение критериев членства в лиге. «Клубы должны обладать соответствующей базой, быть финансово стабильными, иметь соответствующую детскую академию. Клубы не должны быть “одноразовыми”. Учитывая эти показатели, расширение премьер-лиги сейчас невозможно», — подчеркнул собеседник агентства.

«Клубы должны давать четкие финансовые гарантии, чтобы из раза в раз не повторялась ситуация, когда в процесс вмешивается президент РФС и просит того или иного руководителя региона не дать команде сняться, — продолжил Прядкин. — Тут есть много различных вариантов действия. Один из них — это как раз возможное сокращение лиги. Расширять ее сейчас ни в коем случае не надо, мы не готовы к этому, так как финансовая стабильность у нас сильно хромает».

Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами.
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