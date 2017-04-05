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5 апреля 2017, 14:48 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тимощук: У «Зенита» мощный тренерский штаб

Экс-капитан «Зенита» Анатолий Тимощук в интервью «Чемпионату» рассказал, какие функции выполняет в тренерском штабе петербургской команды, в который он вошёл в марте 2017 года.

<nobr>Экс-капитан</nobr> Зенита Анатолий Тимощук в интервью Чемпионату рассказал какие функции выполняет в тренерском штабе петербургской команды в который он вошёл в марте 2017 года. Увеличить
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«У нас мощный тренерский штаб, мы работаем как единый механизм. Понятно, что итоговые решения принимает только главный тренер, но мы все стараемся изложить своё видение тех или иных ситуаций. И именно так, сообща, мы приходим к определённым выводам, находим оптимальное, на наш взгляд, решение

Чтобы поддержать себя в тонусе, стараюсь принимать участие в тех же двусторонках, если по каким-то причинам тот или иной игрок не тренируется, например во время матчей национальных сборных. Стараюсь держать уровень, который задают футболисты, подсказывать, анализировать упражнения. Так что я полностью вовлечён в тренировочный процесс», — сказал Тимощук.

Главным тренером «Зенита» является Мирча Луческу, ассистент главного тренера — Александр Спиридон, тренеры по физподготовке — Карло Николини и Массимо Уголини, тренеры вратарей — Михаил Бирюков и Томислав Рогич.

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