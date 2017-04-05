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5 апреля 2017, 12:15 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Илья Кутепов: Матс «Оренбургом» — самый драматичный в карьере

Центральный защитник «Спартака» Илья Кутепов в интервью «СЭ» подвел итоги драматичного матча с «Оренбургом» (3:2).

Он назвал результат встречи справедливым.

Что касается игры, то очень благодарны болельщикам. Столько народа пришло на стадион в будний день, до самого последнего гнали нас вперед, придали уверенности. Третий гол мы, конечно, провели не без помощи трибун.

— Матч с «Оренбургом» пока самый драматичный в вашей карьере?

— Пожалуй, да. Вели 2:0, потом упустили преимущество и в итоге вырвали победу в концовке. У нас такого еще не случалось!

— Заслуженная победа?

— Думаю, счет справедлив. Мы хотели выиграть, старались. Да, расслабились, получили два мяча, однако все-таки нашли в себе силы собраться. Это ценно. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

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