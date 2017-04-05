Он назвал результат встречи справедливым.

Что касается игры, то очень благодарны болельщикам. Столько народа пришло на стадион в будний день, до самого последнего гнали нас вперед, придали уверенности. Третий гол мы, конечно, провели не без помощи трибун.

— Матч с «Оренбургом» пока самый драматичный в вашей карьере?

— Пожалуй, да. Вели 2:0, потом упустили преимущество и в итоге вырвали победу в концовке. У нас такого еще не случалось!

— Заслуженная победа?