Илья Кутепов: Матс «Оренбургом» — самый драматичный в карьере
Центральный защитник «Спартака» Илья Кутепов в интервью «СЭ» подвел итоги драматичного матча с «Оренбургом» (3:2).
Он назвал результат встречи справедливым.
Что касается игры, то очень благодарны болельщикам. Столько народа пришло на стадион в будний день, до самого последнего гнали нас вперед, придали уверенности. Третий гол мы, конечно, провели не без помощи трибун.
— Матч с «Оренбургом» пока самый драматичный в вашей карьере?
— Пожалуй, да. Вели 2:0, потом упустили преимущество и в итоге вырвали победу в концовке. У нас такого еще не случалось!
— Заслуженная победа?
— Думаю, счет справедлив. Мы хотели выиграть, старались. Да, расслабились, получили два мяча, однако
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter