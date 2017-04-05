Что такое новый «Зенит»

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После первого матча с «Андерлехтом» Мирча Луческу остался недоволен действиями новобранцев. «Было не очень хорошее взаимодействие между футболистами, — говорил тренер “Зенита”. — Поэтому в ответной встрече мы решили поставить тот состав, который играл осенью, за исключением Данни».

В Брюсселе Иванович и Эрнани и вправду играли слабо, и это стало одной из причин поражения «Зенита». После этого на протяжении трех матчей («Андерлехт», ЦСКА и «Амкар») в основе невской команды выходили только старожилы. Но поражение в Перми побудило Луческу запустить второй виток реформ — игры с «Арсеналом» и «Рубином» полностью провели четыре новобранца — Лунев, Иванович, Цаллагов и Эрнани, и в обоих случаях зенитовцы победили всухую.

Несомненно, еще рано делать глобальные выводы о влиянии этого квартета (Молло пока не дебютировал) на игровую модель «Зенита» — времени прошло мало, да и соперники в последних двух матчах были не очень сильны. Но некоторые любопытные детали можно отметить уже сейчас.

ЛУНЕВ И ИГРА НОГАМИ

Валерий Карпин в «Спартаке» какое-то время отдавал предпочтение Песьякову, а не другим вратарям. Причину тренер называл нетривиальную: этот парень лучше других играет ногами. Возможно, Мирча Луческу руководствовался тем же самым, когда покупал Лунева. У Лодыгина этот компонент хромает: вспомните хотя бы домашний матч «Зенита» с «Ростовом», когда голкипер замешкался и подарил мяч Бухарову прямо в штрафной.

Лунев за две игры в новой команде ни разу не ошибся грубо и вообще не пропустил. Более того, статистика говорит о том, что в лице экс-уфимца Луческу получил еще и качественного распасовщика. Современный голкипер обязан уметь начинать атаки команды и точно выполнять даже длинные передачи. У Лунева с этим все в порядке: удивительно, но в матче с «Арсеналом» вратарь совершил всего один неточный пас, хотя целых десять были длинными. В Казани Лунев ошибался чаще, но все равно большинство передач достигало цели.

ЦАЛЛАГОВ ЛУЧШЕ АНЮКОВА. А СМОЛЬНИКОВА?

«Зенит» приобретал у «Крыльев» универсала, и до сих пор неясно, какую конкретно позицию Луческу отдаст на откуп Цаллагову, — он может выйти в опорной зоне и на любом из флангов, но в двух последних матчах играл на правом краю обороны.

Все ключевые показатели говорят, что Цаллагов сильнее Анюкова. Но это и неудивительно: один старше другого на восемь лет, а на бровке такая разница в возрасте ощутима. Вот и выходит, что в играх с «Арсеналом» и «Рубином» Цаллагов сделал 11 точных передач в штрафную (одну — голевую), а Анюков в матчах с «Андерлехтом», ЦСКА и «Амкаром» — только пять. Но сможет ли Цаллагов выиграть борьбу у Смольникова?

Игорь большую часть сезона лечится, но все еще находится в числе лидеров премьер-лиги по многим усредненным показателям. По числу и проценту успешных единоборств Смольников обходит Цаллагова, но по точности и количеству обостряющих передач — все наоборот. Например, старожил «Зенита» в среднем за игру в этом сезоне выполнял 2,5 точного паса в штрафную, а новичок за два проведенных матча — 5,5. Интересно, оставит ли Луческу Цаллагова на правом фланге после окончательного выздоровления Смольникова?

ИВАНОВИЧ — НАРАВНЕ СО ВСЕМИ

В дебютной игре звездного новичка «Зенит» во многом из-за его ошибок уступил «Андерлехту». Тогда Иванович играл на правом фланге и, видимо, разочаровал Луческу. Теперь серб осваивается в центре обороны, хотя это и не совсем привычная для него позиция — оттого статистические показатели выдающимися не назовешь. В Казани Иванович вышел победителем всего из 57 процентов дуэлей, а верх мощный серб напрочь проиграл — пять поражений в единоборствах из шести.

Зато по числу перехватов и подборов Иванович мало кому уступает, но и космических цифр не показывает. Стоит отметить, что в игре с «Арсеналом» экс-футболист «Челси» показал лучший процент выигранных единоборств (77%) среди одноклубников, но уровень соперника был невысок, так что поберегите аплодисменты. Пока число ТТД Ивановича не впечатляет. Впрочем, ниже определенного уровня он не опускается.

ЭРНАНИ — КОРОЛЬ ПЕРЕХВАТОВ

Если верить статистике, у «Зенита» в первой части сезона были проблемы с предотвращением вражеских атак. Маурисиу, Витсель и Хави Гарсия вместе совершали всего 3,4 перехвата в среднем за игру на чужой половине поля. Настырный Эрнани в двух матчах обставил их всех: в каждой встрече бразилец по пять раз перехватывал мяч на чужой половине и позволял «Зениту» быстро начинать новые атаки. В целом в этом компоненте южноамериканец тоже впереди всех: только в Казани Эрнани совершил 15 перехватов, что в полтора раза превышает лучший средний показатель турнира (Васин, 10).

Правда, в других компонентах бразильца сложно назвать королем — по проценту выигранных единоборств Эрнани уступил даже некоторым одноклубникам, а в Казани ни разу не вступил в верховую дуэль. Зато новичок «Зенита» активно участвовал в атаках и в двух матчах сделал три передачи под удар, что сравнимо со средними показателями Витселя. Вполне возможно, в перспективе малоизвестный бразилец превзойдет раскрученного бельгийца.