Что такое новый «Зенит»
«СЭ» на основе данных InStat анализирует игру многочисленных новичков петербургского клуба.
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После первого матча с «Андерлехтом» Мирча Луческу остался недоволен действиями новобранцев. «Было не очень хорошее взаимодействие между футболистами, — говорил тренер “Зенита”. — Поэтому в ответной встрече мы решили поставить тот состав, который играл осенью, за исключением Данни».
В Брюсселе Иванович и Эрнани и вправду играли слабо, и это стало одной из причин поражения «Зенита». После этого на протяжении трех матчей («Андерлехт», ЦСКА и «Амкар») в основе невской команды выходили только старожилы. Но поражение в Перми побудило Луческу запустить второй виток реформ — игры с «Арсеналом» и «Рубином» полностью провели четыре новобранца — Лунев, Иванович, Цаллагов и Эрнани, и в обоих случаях зенитовцы победили всухую.
Несомненно, еще рано делать глобальные выводы о влиянии этого квартета (Молло пока не дебютировал) на игровую модель «Зенита» — времени прошло мало, да и соперники в последних двух матчах были не очень сильны. Но некоторые любопытные детали можно отметить уже сейчас.
ЛУНЕВ И ИГРА НОГАМИ
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Лунев за две игры в новой команде ни разу не ошибся грубо и вообще не пропустил. Более того, статистика говорит о том, что в лице
ЦАЛЛАГОВ ЛУЧШЕ АНЮКОВА. А СМОЛЬНИКОВА?
«Зенит» приобретал у «Крыльев» универсала, и до сих пор неясно, какую конкретно позицию Луческу отдаст на откуп Цаллагову, — он может выйти в опорной зоне и на любом из флангов, но в двух последних матчах играл на правом краю обороны.
Все ключевые показатели говорят, что Цаллагов сильнее Анюкова. Но это и неудивительно: один старше другого на восемь лет, а на бровке такая разница в возрасте ощутима. Вот и выходит, что в играх с «Арсеналом» и «Рубином» Цаллагов сделал 11 точных передач в штрафную (одну — голевую), а Анюков в матчах с «Андерлехтом», ЦСКА и «Амкаром» — только пять. Но сможет ли Цаллагов выиграть борьбу у Смольникова?
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ИВАНОВИЧ — НАРАВНЕ СО ВСЕМИ
В дебютной игре звездного новичка «Зенит» во многом
Зато по числу перехватов и подборов Иванович мало кому уступает, но и космических цифр не показывает. Стоит отметить, что в игре с «Арсеналом»
ЭРНАНИ — КОРОЛЬ ПЕРЕХВАТОВ
Если верить статистике, у «Зенита» в первой части сезона были проблемы с предотвращением вражеских атак. Маурисиу, Витсель и Хави Гарсия вместе совершали всего 3,4 перехвата в среднем за игру на чужой половине поля. Настырный Эрнани в двух матчах обставил их всех: в каждой встрече бразилец по пять раз перехватывал мяч на чужой половине и позволял «Зениту» быстро начинать новые атаки. В целом в этом компоненте южноамериканец тоже впереди всех: только в Казани Эрнани совершил 15 перехватов, что в полтора раза превышает лучший средний показатель турнира (Васин, 10).
Правда, в других компонентах бразильца сложно назвать королем — по проценту выигранных единоборств Эрнани уступил даже некоторым одноклубникам, а в Казани ни разу не вступил в верховую дуэль. Зато новичок «Зенита» активно участвовал в атаках и в двух матчах сделал три передачи под удар, что сравнимо со средними показателями Витселя. Вполне возможно, в перспективе малоизвестный бразилец превзойдет раскрученного бельгийца.
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