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4 апреля 2017, 23:50 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Илья Кутепов: Не обращаем внимания на слухи о стимулировании

Центральный защитник «Спартака» в интервью «СЭ» подвел итоги драматичного матча с «Оренбургом» и назвал на кого равняется в своем амплуа.

Защитник Спартака в интервью СЭ подвел итоги матча с Оренбургом. Увеличить
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— Как вам атмосфера на «Открытие Арене»? Насколько тяжело было отвлечься от мыслей о случившемся в Санкт-Петербурге?

— Узнали ужасные новости буквально перед установкой. Очень расстроились, подавлены. Погибли люди… Выражаю соболезнования родным и близким погибших.

Что касается игры, то очень благодарны болельщикам. Столько народа пришло на стадион в будний день, до самого последнего гнали нас вперед, придали уверенности. Третий гол мы, конечно, провели не без помощи трибун.

— Матч с «Оренбургом» пока самый драматичный в вашей карьере?

— Пожалуй, да. Вели 2:0, потом упустили преимущество и в итоге вырвали победу в концовке. У нас такого еще не случалось!

— Заслуженная победа?

— Думаю, счет справедлив. Мы хотели выиграть, старались. Да, расслабились, получили два мяча, однако все-таки нашли в себе силы собраться. Это ценно.

— Какой успех ценнее, если сравнивать с матчем против «Амкара», когда Денис Глушаков тоже забил в самой концовке?

— Для нас все очки сейчас очень важны. Но если класть на весы, то перевесит игра с «Оренбургом».

— После такой встречи, наверное, ко всей команде пришла уверенность, что теперь все по плечу — любой матч можно вытащить?

— Нет. Мы скорее думаем о том, что больше не стоит транжирить преимущество в два мяча. Надо сразу все решать!

— Тогда чем объясните ту обескураживающую для «Спартака» двухминутку?

— Банально потеряли концентрацию. Конечно, это недопустимо! Но что случилось, то случилось. Назад ничего не вернешь. Проделаем работу над ошибками.

— Как оцените свою игру?

— Ой, не люблю я это делать. Мне тяжело что-либо сказать на этот счет.

— Но вы согласны, что к обороне «Спартака» хватает вопросов?

— Раз пропустили два гола за две минуты, значит, действительно, не все гладко. Впереди еще много работы.

— Вам с кем комфортнее играть в центре защиты?

— Мне не приходится выбирать. С кем поставят — с тем и буду.

— А кто для вас идеал центрального защитника в России?

— В РФПЛ ни на кого не равняюсь, только на Европу.

— И кто нравится больше других?

— Выделю Тиагу Силву из «ПСЖ».

— Есть ощущение, что соперников «Спартака» стимулируют в последних встречах?

— Мы не обращаем внимания на подобного рода слухи. На «Спартак» обычно все настраиваются серьезно как на последний бой и без дополнительной финансовой мотивации. И мы все прекрасно это понимаем.

— Известный болельщик красно-белых Николай Трубач назвал стимулирование бандитизмом. Вы тоже так считаете?

— Ну… Даже не знаю, как к этому относиться. Просто не беру это в расчет. Нам нужно показывать свой футбол. Без разницы кто там кого стимулирует. Думаем о себе.

— Красно-белые сейчас показывают чемпионскую игру?

— В этом плане нам есть куда расти. Причем прилично. Любому хочется взять титул. Но нам еще рано об этом говорить. И не время говорить о чемпионской игре «Спартака».

— Кто представляет более серьезную угрозу — «Зенит» или ЦСКА?

— Для нас любая осечка может стоить очень дорого. Нельзя нигде оступаться. Ни в Уфе, ни с Томском у себя дома. Так что не стоит смотреть на конкурентов.

— То есть согласны с Андреем Ещенко, который считает, что наибольшая опасность для «Спартака» — сам «Спартак»?

— Да. Труднее всего бороться с самим с собой….

— Вам здорово «досталось» от специалистов после матча за сборную против Кот-д'Ивуара. Как восприняли критику?

— Специалисты имеют право высказывать свое мнение. Я — профессионал, спокойно все пережил. Сделал определенные выводы, двигаюсь дальше. На поражении от ивуарийцев жизнь же не заканчивается.

— После двух контрольных встреч национальной команды многие в один голос стали говорить о необходимости вернуть Василия Березуцкого. Его сильно не хватает?

— Бесспорно. Березуцкий — опытный игрок, он бы здорово помог сборной. Но нужно уважать его решение. Нельзя осуждать Василия за такой шаг.

3.04.2017 19:30 Зрители 25694 основной раунд: 21-й тур Открытие Арена
Спартак М 3:2 Оренбург
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Роберт Евдокимов
Голы
34′ Роман Зобнин (Л. Фернанду) 47
58′ Роман Зобнин (Дж. Ананидзе, К. Промес) 47
90+5′ Квинси Промес (А. Ещенко, Р. Зобнин) 10
32 Денис Попович 70′
16 Михал Дюриш 71′
Составы
Артем Ребров (к) 32
Дмитрий Комбаров 23
Сальваторе Боккетти 16
Илья Кутепов 18
Квинси Промес 10
де Соуза Луиз Адриану 12
Лукас Мартинс Фернанду 11
Роман Зобнин 47
56′ Георгий Тигиев 17
Андрей Ещенко 38
39′ 52′ Александр Самедов 19
Денис Глушаков 8
75′ Джано Ананидзе 7
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
41 Михаил Кержаков
12 Андрей Малых
2 Владимир Полуяхтов
3 Михаил Сиваков
58 Адессойе Ойеволе (к)
40 Благое Георгиев
16 Михал Дюриш
29 Вадим Афонин
50 Станислав Драгун 63′
32 Денис Попович
48 Максим Григорьев 88′
9 Владимир Парняков
5 Роман Воробьев 90′
45 Элгуджа Лобжанидзе
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 5
14 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 3
16 Фолы 20
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
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