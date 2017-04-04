Илья Кутепов: Не обращаем внимания на слухи о стимулировании

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— Как вам атмосфера на «Открытие Арене»? Насколько тяжело было отвлечься от мыслей о случившемся в Санкт-Петербурге?

— Узнали ужасные новости буквально перед установкой. Очень расстроились, подавлены. Погибли люди… Выражаю соболезнования родным и близким погибших.

Что касается игры, то очень благодарны болельщикам. Столько народа пришло на стадион в будний день, до самого последнего гнали нас вперед, придали уверенности. Третий гол мы, конечно, провели не без помощи трибун.

— Матч с «Оренбургом» пока самый драматичный в вашей карьере?

— Пожалуй, да. Вели 2:0, потом упустили преимущество и в итоге вырвали победу в концовке. У нас такого еще не случалось!

— Заслуженная победа?

— Думаю, счет справедлив. Мы хотели выиграть, старались. Да, расслабились, получили два мяча, однако все-таки нашли в себе силы собраться. Это ценно.

— Какой успех ценнее, если сравнивать с матчем против «Амкара», когда Денис Глушаков тоже забил в самой концовке?

— Для нас все очки сейчас очень важны. Но если класть на весы, то перевесит игра с «Оренбургом».

— После такой встречи, наверное, ко всей команде пришла уверенность, что теперь все по плечу — любой матч можно вытащить?

— Нет. Мы скорее думаем о том, что больше не стоит транжирить преимущество в два мяча. Надо сразу все решать!

— Тогда чем объясните ту обескураживающую для «Спартака» двухминутку?

— Банально потеряли концентрацию. Конечно, это недопустимо! Но что случилось, то случилось. Назад ничего не вернешь. Проделаем работу над ошибками.

— Как оцените свою игру?

— Ой, не люблю я это делать. Мне тяжело что-либо сказать на этот счет.

— Но вы согласны, что к обороне «Спартака» хватает вопросов?

— Раз пропустили два гола за две минуты, значит, действительно, не все гладко. Впереди еще много работы.

— Вам с кем комфортнее играть в центре защиты?

— Мне не приходится выбирать. С кем поставят — с тем и буду.

— А кто для вас идеал центрального защитника в России?

— В РФПЛ ни на кого не равняюсь, только на Европу.

— И кто нравится больше других?

— Выделю Тиагу Силву из «ПСЖ».

— Есть ощущение, что соперников «Спартака» стимулируют в последних встречах?

— Мы не обращаем внимания на подобного рода слухи. На «Спартак» обычно все настраиваются серьезно как на последний бой и без дополнительной финансовой мотивации. И мы все прекрасно это понимаем.

— Известный болельщик красно-белых Николай Трубач назвал стимулирование бандитизмом. Вы тоже так считаете?

— Ну… Даже не знаю, как к этому относиться. Просто не беру это в расчет. Нам нужно показывать свой футбол. Без разницы кто там кого стимулирует. Думаем о себе.

— Красно-белые сейчас показывают чемпионскую игру?

— В этом плане нам есть куда расти. Причем прилично. Любому хочется взять титул. Но нам еще рано об этом говорить. И не время говорить о чемпионской игре «Спартака».

— Кто представляет более серьезную угрозу — «Зенит» или ЦСКА?

— Для нас любая осечка может стоить очень дорого. Нельзя нигде оступаться. Ни в Уфе, ни с Томском у себя дома. Так что не стоит смотреть на конкурентов.

— То есть согласны с Андреем Ещенко, который считает, что наибольшая опасность для «Спартака» — сам «Спартак»?

— Да. Труднее всего бороться с самим с собой….

— Вам здорово «досталось» от специалистов после матча за сборную против Кот-д'Ивуара. Как восприняли критику?

— Специалисты имеют право высказывать свое мнение. Я — профессионал, спокойно все пережил. Сделал определенные выводы, двигаюсь дальше. На поражении от ивуарийцев жизнь же не заканчивается.

— После двух контрольных встреч национальной команды многие в один голос стали говорить о необходимости вернуть Василия Березуцкого. Его сильно не хватает?

— Бесспорно. Березуцкий — опытный игрок, он бы здорово помог сборной. Но нужно уважать его решение. Нельзя осуждать Василия за такой шаг.