Илья Кутепов: Не обращаем внимания на слухи о стимулировании
Центральный защитник «Спартака» в интервью «СЭ» подвел итоги драматичного матча с «Оренбургом» и назвал на кого равняется в своем амплуа.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Как вам атмосфера на «Открытие Арене»? Насколько тяжело было отвлечься от мыслей о случившемся в
— Узнали ужасные новости буквально перед установкой. Очень расстроились, подавлены. Погибли люди… Выражаю соболезнования родным и близким погибших.
Что касается игры, то очень благодарны болельщикам. Столько народа пришло на стадион в будний день, до самого последнего гнали нас вперед, придали уверенности. Третий гол мы, конечно, провели не без помощи трибун.
— Матч с «Оренбургом» пока самый драматичный в вашей карьере?
— Пожалуй, да. Вели 2:0, потом упустили преимущество и в итоге вырвали победу в концовке. У нас такого еще не случалось!
— Заслуженная победа?
— Думаю, счет справедлив. Мы хотели выиграть, старались. Да, расслабились, получили два мяча, однако
— Какой успех ценнее, если сравнивать с матчем против «Амкара», когда Денис Глушаков тоже забил в самой концовке?
— Для нас все очки сейчас очень важны. Но если класть на весы, то перевесит игра с «Оренбургом».
— После такой встречи, наверное, ко всей команде пришла уверенность, что теперь все по плечу — любой матч можно вытащить?
— Нет. Мы скорее думаем о том, что больше не стоит транжирить преимущество в два мяча. Надо сразу все решать!
— Тогда чем объясните ту обескураживающую для «Спартака» двухминутку?
— Банально потеряли концентрацию. Конечно, это недопустимо! Но что случилось, то случилось. Назад ничего не вернешь. Проделаем работу над ошибками.
— Как оцените свою игру?
— Ой, не люблю я это делать. Мне тяжело
— Но вы согласны, что к обороне «Спартака» хватает вопросов?
— Раз пропустили два гола за две минуты, значит, действительно, не все гладко. Впереди еще много работы.
— Вам с кем комфортнее играть в центре защиты?
— Мне не приходится выбирать. С кем поставят — с тем и буду.
— А кто для вас идеал центрального защитника в России?
— В РФПЛ ни на кого не равняюсь, только на Европу.
— И кто нравится больше других?
— Выделю Тиагу Силву из «ПСЖ».
— Есть ощущение, что соперников «Спартака» стимулируют в последних встречах?
— Мы не обращаем внимания на подобного рода слухи. На «Спартак» обычно все настраиваются серьезно как на последний бой и без дополнительной финансовой мотивации. И мы все прекрасно это понимаем.
— Известный болельщик
— Ну… Даже не знаю, как к этому относиться. Просто не беру это в расчет. Нам нужно показывать свой футбол. Без разницы кто там кого стимулирует. Думаем о себе.
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— В этом плане нам есть куда расти. Причем прилично. Любому хочется взять титул. Но нам еще рано об этом говорить. И не время говорить о чемпионской игре «Спартака».
— Кто представляет более серьезную угрозу — «Зенит» или ЦСКА?
— Для нас любая осечка может стоить очень дорого. Нельзя нигде оступаться. Ни в Уфе, ни с Томском у себя дома. Так что не стоит смотреть на конкурентов.
— То есть согласны с Андреем Ещенко, который считает, что наибольшая опасность для «Спартака» — сам «Спартак»?
— Да. Труднее всего бороться с самим с собой….
— Вам здорово «досталось» от специалистов после матча за сборную против Кот-д'Ивуара. Как восприняли критику?
— Специалисты имеют право высказывать свое мнение. Я — профессионал, спокойно все пережил. Сделал определенные выводы, двигаюсь дальше. На поражении от ивуарийцев жизнь же не заканчивается.
— После двух контрольных встреч национальной команды многие в один голос стали говорить о необходимости вернуть Василия Березуцкого. Его сильно не хватает?
— Бесспорно. Березуцкий — опытный игрок, он бы здорово помог сборной. Но нужно уважать его решение. Нельзя осуждать Василия за такой шаг.
|3.04.2017 19:30
|Зрители 25694
|основной раунд: 21-й тур
|Открытие Арена
|Массимо Каррера
|Роберт Евдокимов
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|1
|Желтые карточки
|0
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|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|5
|14
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
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|16
|Фолы
|20
|0
|Офсайды
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