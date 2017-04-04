Владимир Абрамов: Агентам не с чего платить оброк РФС
В понедельник комиссия РФС по работе с посредниками опубликовала суммы выплат российских клубов футбольным агентам. «Советский спорт» во вчерашнем номере уже удивлялся незначительности и даже полному отсутствию таких расходов в бюджетах 71 профессионального клуба из 94 в стране. За экспертным мнением мы обратились к известному агенту Владимиру Абрамову.
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«КТО ТАКИЕ ПОСРЕДНИКИ?»
— Согласно отчету, за прошлый сезон только девять профессиональных клубов России из 91-го пользуются услугами посредников. Какой вывод можно из этого сделать?
— Отвечу, если поясните смысл термина «посредники». Под ним понимается нечто большее или, наоборот, меньшее в сравнении с агентами? Написали бы «агенты». И все было бы ясно.
— А сейчас нет?
— Хотелось бы обратиться к ответственным людям, чтобы нам перестали забивать голову юридическими терминами. Говорите яснее! Думаю, под посредниками и подразумеваются агенты. Это юридический термин, означающий, что у человека есть специальные документы от РФС, УЕФА, ФИФА. И есть определенные полномочия — в отличие от человека с улицы. А посредник может быть кем угодно. Например, банковским сотрудником или начальником управления одной из структур «Газпрома». А завтра этот сотрудник познакомится с человеком, который интересуется футболом и у которого есть возможность заработать.
— И?
— Так создается целая цепочка из заинтересованных лиц, называющих себя посредниками. С каждым годом она становится длиннее. Если футболист перспективный, выстраивается очередь до
— Как быть клубам?
— Это уже головная боль их экономических служб. Нужно придумывать, сколько и из каких источников тратить на посредников, как вносить это в декларацию. У клубов победнее сложности. Сидят в маленьком кабинете низкооплачиваемая женщина и генеральный менеджер, ломают голову, где взять деньги и как их отобразить в документе. В
«ОФФШОРЫ? ПРАВИЛЬНО МЫСЛИТЕ»
— У комиссии РФС по работе с посредниками есть рычаги, чтобы отслеживать махинации?
— По логике вещей — должны быть. Другое дело, что для этого нужны специалисты высокой квалификации. Такие специалисты за 35 тысяч рублей в месяц работать не захотят, а 350 тысяч им никто в РФС платить не будет. Вот они и идут работать в клубы. Поэтому там прекрасно знают, как подготовить отчетности, чтобы не пришлось показывать деньги. И овцы целы, и волки сыты.
— На оффшоры намекаете?
— Правильно мыслите. Хотя тот же «Газпром» вполне может не бояться показывать реальную картину. Такую, что денег у них полно.
— Согласно отчету комиссии, «Зенит» потратил на выплаты посредникам всего около 630 тысяч евро.
— Могли и больше показать. Влегкую. Не исключаю, что больше половины расходов в итоге ушло по другим статьям — на кафе, гостиницы, мелкие подарки тем же посредникам.
— Реальна ли комиссия, которая сможет отслеживать футбольные деньги в оффшорах?
— Возможно все. Но для этого нужна воля первых людей государства. А иначе — кто вас туда пустит? РФС и его денежные потоки для того и контролируются определенными людьми, чтобы кому не нужно свой нос туда не совали. Помните, нам долго рассказывали, что есть компромат по дорогостоящему контракту Капелло. И где он? Тишина. Потому что никто в ином не заинтересован.
«ГДЕ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ?»
— В декабре 2016 года активно обсуждался новый регламент по работе с посредниками. Человек, желающий легально остаться в этом бизнесе, должен будет купить агентскую лицензию за 10 млн рублей и платить ежегодные взносы в размере 3 млн рублей. Как вам идея?
— Наверное, есть люди, которые в состоянии заплатить такие суммы. Но каждый из них задастся вопросом: «Зачем?». Это
— Ну, почему? Зимой агенты Миранчука могли прилично заработать — назывались суммы бонусов от трех до четырех миллионов евро.
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— Известный агент Алексей Сафонов считает, что до таких поборов, как в случае с ежегодными взносами, не додумался бы даже Толстых.
— Правильно сказал. Коля Толстых при всех необычностях его мышления на жизнь смотрит рационально. А логику нынешнего руководства РФС я совершенно не понимаю.
— Какое будущее у агентского мира в России?
— Рассчитываю на здравый смысл. Помните, с чего начал рыночную деятельность Мутко, когда в первый раз пришел в РФС? Подписал эксклюзивный контракт с «НТВ-Плюс», лишив Россию бесплатного футбола. Никто не мог убедить его в неправильности такого решения. Пришлось вмешаться президенту России. Надеюсь, в этот раз тоже найдутся люди, которые объяснят, как делать не надо.
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