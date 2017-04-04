Владимир Абрамов: Агентам не с чего платить оброк РФС

«КТО ТАКИЕ ПОСРЕДНИКИ?»

— Согласно отчету, за прошлый сезон только девять профессиональных клубов России из 91-го пользуются услугами посредников. Какой вывод можно из этого сделать?

— Отвечу, если поясните смысл термина «посредники». Под ним понимается нечто большее или, наоборот, меньшее в сравнении с агентами? Написали бы «агенты». И все было бы ясно.

— А сейчас нет?

— Хотелось бы обратиться к ответственным людям, чтобы нам перестали забивать голову юридическими терминами. Говорите яснее! Думаю, под посредниками и подразумеваются агенты. Это юридический термин, означающий, что у человека есть специальные документы от РФС, УЕФА, ФИФА. И есть определенные полномочия — в отличие от человека с улицы. А посредник может быть кем угодно. Например, банковским сотрудником или начальником управления одной из структур «Газпрома». А завтра этот сотрудник познакомится с человеком, который интересуется футболом и у которого есть возможность заработать.

— И?

— Так создается целая цепочка из заинтересованных лиц, называющих себя посредниками. С каждым годом она становится длиннее. Если футболист перспективный, выстраивается очередь до трех-четырех человек. А если, допустим, у него еще и контракт заканчивается, — до семи-восьми. Но это не агенты — просто люди, сгруппировавшиеся, скажем так, по интересам. Как только игрок перестанет вызывать аппетит у клубов, посредники вернутся в свою сферу деятельности, не имеющую отношения к футболу.

— Как быть клубам?

— Это уже головная боль их экономических служб. Нужно придумывать, сколько и из каких источников тратить на посредников, как вносить это в декларацию. У клубов победнее сложности. Сидят в маленьком кабинете низкооплачиваемая женщина и генеральный менеджер, ломают голову, где взять деньги и как их отобразить в документе. В топ-клубах уже серьезные менеджерские команды, блестяще знающие дело.

«ОФФШОРЫ? ПРАВИЛЬНО МЫСЛИТЕ»

— У комиссии РФС по работе с посредниками есть рычаги, чтобы отслеживать махинации?

— По логике вещей — должны быть. Другое дело, что для этого нужны специалисты высокой квалификации. Такие специалисты за 35 тысяч рублей в месяц работать не захотят, а 350 тысяч им никто в РФС платить не будет. Вот они и идут работать в клубы. Поэтому там прекрасно знают, как подготовить отчетности, чтобы не пришлось показывать деньги. И овцы целы, и волки сыты.

— На оффшоры намекаете?

— Правильно мыслите. Хотя тот же «Газпром» вполне может не бояться показывать реальную картину. Такую, что денег у них полно.

— Согласно отчету комиссии, «Зенит» потратил на выплаты посредникам всего около 630 тысяч евро.

— Могли и больше показать. Влегкую. Не исключаю, что больше половины расходов в итоге ушло по другим статьям — на кафе, гостиницы, мелкие подарки тем же посредникам.

— Реальна ли комиссия, которая сможет отслеживать футбольные деньги в оффшорах?

— Возможно все. Но для этого нужна воля первых людей государства. А иначе — кто вас туда пустит? РФС и его денежные потоки для того и контролируются определенными людьми, чтобы кому не нужно свой нос туда не совали. Помните, нам долго рассказывали, что есть компромат по дорогостоящему контракту Капелло. И где он? Тишина. Потому что никто в ином не заинтересован.

«ГДЕ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ?»

— В декабре 2016 года активно обсуждался новый регламент по работе с посредниками. Человек, желающий легально остаться в этом бизнесе, должен будет купить агентскую лицензию за 10 млн рублей и платить ежегодные взносы в размере 3 млн рублей. Как вам идея?

— Наверное, есть люди, которые в состоянии заплатить такие суммы. Но каждый из них задастся вопросом: «Зачем?». Это три-четыре года назад можно было хорошо заработать, когда кроме «Спартака» и «Зенита» на рынке активную роль играли «Динамо», «Анжи», «Локомотив». Сейчас платить такие взносы просто не с чего. Поэтому непонятно, откуда взяты цифры.

— Ну, почему? Зимой агенты Миранчука могли прилично заработать — назывались суммы бонусов от трех до четырех миллионов евро.

— Один-два клуба хотели перехватить инициативу, поэтому возник какой-никакой спрос. Бывает. Но ведь это смешно: мы можем назвать лишь одну-две фамилии, к которым возможен столь настойчивый интерес. И что, из-за двух фамилий переделывать систему? Абсолютно необоснованно. Те же «Зенит и «Спартак» настолько богаты, что в состоянии решать все вопросы сами, без посредников. Штатными сотрудниками.

— Известный агент Алексей Сафонов считает, что до таких поборов, как в случае с ежегодными взносами, не додумался бы даже Толстых.

— Правильно сказал. Коля Толстых при всех необычностях его мышления на жизнь смотрит рационально. А логику нынешнего руководства РФС я совершенно не понимаю.

— Какое будущее у агентского мира в России?

— Рассчитываю на здравый смысл. Помните, с чего начал рыночную деятельность Мутко, когда в первый раз пришел в РФС? Подписал эксклюзивный контракт с «НТВ-Плюс», лишив Россию бесплатного футбола. Никто не мог убедить его в неправильности такого решения. Пришлось вмешаться президенту России. Надеюсь, в этот раз тоже найдутся люди, которые объяснят, как делать не надо.