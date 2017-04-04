«Фенербахче» предложил «Локомотиву» обменять Эменике на Фернандеша?

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Согласно Hürriyet, турки хотят обменять своего нападающего Эммануэла Эменике на полузащитника москвичей Мануэла Фернандеша.

Ранее сообщалось, что нигерийский форвард со следующего сезона вновь хочет выступать в чемпионате России. Отметим, что «Фенербахче» в течение продолжительного времени старается расстаться с экс-игроком «Спартака». Руководство и тренерский штаб турецкой команды недовольны отношением к делу со стороны африканского футболиста.