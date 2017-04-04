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4 апреля 2017, 20:44 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Фенербахче» предложил «Локомотиву» обменять Эменике на Фернандеша?

Руководство «Фенербахче» обратилось к коллегам из «Локомотива» с предложением обменяться игроками.

Руководство Фенербахче обратилось к коллегам из Локомотива с предложением обменяться игроками. Увеличить
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Согласно Hürriyet, турки хотят обменять своего нападающего Эммануэла Эменике на полузащитника москвичей Мануэла Фернандеша.

Ранее сообщалось, что нигерийский форвард со следующего сезона вновь хочет выступать в чемпионате России. Отметим, что «Фенербахче» в течение продолжительного времени старается расстаться с экс-игроком «Спартака». Руководство и тренерский штаб турецкой команды недовольны отношением к делу со стороны африканского футболиста.

Напомним, что за «Спартак» Эменике выступал в период с 2011 по 2013 год. В составе красно-белых нигериец провел 42 матча, в которых забил 21 гол.

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