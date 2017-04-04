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4 апреля 2017, 19:39 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Мусалов и Эззатоллахи пропустили тренировку «Анжи» из-за проблем со здоровьем

Футболисты «Анжи» начали подготовку к матчу 22-го тура РФПЛ с «Зенитом», который состоится на стадионе «Петровский» 8 апреля, информирует официальный сайт махачкалинцев.

В тренировочном процессе не принимали участия защитник Магомед Мусалов и полузащитник Саид Эззатоллахи, оба футболиста болеют. Ранее из общей обоймы выбыл защитник Сергей Брызгалов.

Футболисты провели разминочное занятие, а также работали в «квадратах», отрабатывали дальние удары. Кроме того, была проведена двухсторонняя игра.

Анжи
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