Мусалов и Эззатоллахи пропустили тренировку «Анжи» из-за проблем со здоровьем

В тренировочном процессе не принимали участия защитник Магомед Мусалов и полузащитник Саид Эззатоллахи, оба футболиста болеют. Ранее из общей обоймы выбыл защитник Сергей Брызгалов.



Футболисты провели разминочное занятие, а также работали в «квадратах», отрабатывали дальние удары. Кроме того, была проведена двухсторонняя игра.