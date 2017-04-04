Мусалов и Эззатоллахи пропустили тренировку «Анжи» из-за проблем со здоровьем
Футболисты «Анжи» начали подготовку к матчу 22-го тура РФПЛ с «Зенитом», который состоится на стадионе «Петровский» 8 апреля, информирует официальный сайт махачкалинцев.
В тренировочном процессе не принимали участия защитник Магомед Мусалов и полузащитник Саид Эззатоллахи, оба футболиста болеют. Ранее из общей обоймы выбыл защитник Сергей Брызгалов.
Футболисты провели разминочное занятие, а также работали в «квадратах», отрабатывали дальние удары. Кроме того, была проведена двухсторонняя игра.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter