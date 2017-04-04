Андрей Червиченко: Бердыева с удовольствием примут многие клубы РФПЛ

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— Боюсь, начало концу уже положено. Думаю, после завершения сезона Бердыев уйдёт, потому что нельзя вечно творить чудеса. Сейчас Курбан Бекиевич вынужден создавать команду практически из ничего. Его с удовольствием примут на самых шикарных условиях многие клубы РФПЛ. Теперь все поняли, что Бердыев из любой команды способен сделать конфетку.