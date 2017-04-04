Полузащитник сборной Азербайджана Гараев попал в сферу интересов «Локомотива»

«Пока рано говорить о новых трансферах, ведь сезон в России завершается 21 мая. До этого срока «Локомотив» не будет оформлять новые приобретения. Но селекционная работа в нашем клубе ведется постоянно.

Гараев? Мне очень нравился этот футболист за время, что я работал в «Габале». Представители «Локомотива» побывали в Баку на матче Азербайджан — Германия. Нам было интересно, как Гараев проявит себя в матче с грандом мирового футбола. Мне был предоставлен рапорт об игре Гараева в том матче, — сказал тренер.

Ранее «Локомотив» одолел «Уфу» в гостевом матче 21-го тура РФПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «железнодорожников».