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4 апреля 2017, 19:02 | Футбол: Премьер-лига | «Газета.Ру»

Полузащитник сборной Азербайджана Гараев попал в сферу интересов «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что московский клуб интересуется полузащитником сборной Азербайджана Гарой Гараевым, сообщает Azerifootball.

«Пока рано говорить о новых трансферах, ведь сезон в России завершается 21 мая. До этого срока «Локомотив» не будет оформлять новые приобретения. Но селекционная работа в нашем клубе ведется постоянно.

Гараев? Мне очень нравился этот футболист за время, что я работал в «Габале». Представители «Локомотива» побывали в Баку на матче Азербайджан — Германия. Нам было интересно, как Гараев проявит себя в матче с грандом мирового футбола. Мне был предоставлен рапорт об игре Гараева в том матче, — сказал тренер.

Ранее «Локомотив» одолел «Уфу» в гостевом матче 21-го тура РФПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «железнодорожников».

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