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4 апреля 2017, 19:03 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Иванов рассудит «Краснодар» и ЦСКА

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 22-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РФС. Центральную встречу тура «Краснодар» — ЦСКА рассудит бригада судей во главе с Сергеем Ивановым.

8 апреля (суббота)

«Зенит» — «Анжи»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе (Москва), Рафаэль Ильясов (Казань); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор — Александр Колобаев (Москва).

«Терек» — «Арсенал»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор матча — Юрий Баскаков (Москва).

«Крылья Советов» — «Амкар»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).

9 апреля (воскресенье)

«Уфа» — «Спартак»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); резервный судья — Игорь Панин (Московская область); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

«Краснодар» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы); Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

«Локомотив» — «Ростов»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).

10 апреля (понедельник)

«Урал» — «Оренбург»: судья — Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Томь» — «Рубин»: судья — Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
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