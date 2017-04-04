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4 апреля 2017, 19:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Зобнин признан MVP 21-го тура РФПЛ

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признан MVP 21-го тура российской Премьер-Лиги. Второе место занял полузащитник «Зенита» Данни, тройку замкнул полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

Полузащитник Спартака Роман Зобнин признан MVP 21-го тура российской Премьер-Лиги. Увеличить
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По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Зобнин набрал 12 баллов. По 3 очка он получил за победу в опросах в соцсети «ВКонтакте» и на странице проекта MVP. В сумме он набрал 18 баллов, Данни — 9, а Фарфан — 8.

На звание MVP 21-го тура РФПЛ также претендовали Квинси Промес («Спартак»), Мусса Думбия («Арсенал»), Бибрас Натхо (ЦСКА) и Андреас Гранквист («Краснодар»).

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